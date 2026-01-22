Какую помощь оказывает Польша?
Об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
По его словам, столичный регион получит 400 генераторов. Они помогут обеспечить энергетическую устойчивость в этот сложный период.
Уважаемые киевляне и жители общин вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов. Польша помогает,
– подчеркнул Лукашевич.
Какой сбор организовали поляки?
К слову, не только правительство Польши помогает украинцам, но и жителя соседней страны. Так, днях поляки собрали более 1 миллион злотых (около 15 миллионов гривен) на генераторы, спальные мешки и топливо для Киева. Это удалось сделать всего за три дня, пишет Pomagam.pl.
Сбор организовал фонд Stand With Ukraine вместе с рядом других организаций. Сначала они хотели собрать средства на 100 генераторов для украинской столицы, но потом повысили цель до 2 миллионов злотых. Эти средства направят на закупку энергетического оборудования для нужд жителей столицы.
Эти деньги – это реальное тепло для людей в Украине. Мы донесем помощь до тех, кто мерзнет в темных домах и больницах без электричества. Мы купим больше генераторов, спальных мешков и топлива,
– отметили благотворители.
Заметьте! Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Также по состоянию на утро 22 января без тепла останутся менее 3 тысяч многоэтажек, сообщил мэр Виталий Кличко. За минувшую ночь подали тепло в 227 домов.
Как улучшают энергоснабжение в Украине?
В столицу уже направили дополнительные энергетические мощности, чтобы обеспечить киевлян светом и теплом в критический период, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, в Киев поступают источники генерации, которые позволяют поддерживать электро- и теплоснабжение в самых уязвимых точках города.
Параллельно Украина договорилась с международными партнерами о дополнительной поддержке. Компании GIZ и UNDP в ближайшее время доставят в столицу новые когенерационные установки,, которые будут производить электроэнергию.
В то же время в Киеве уже построили пять мини-ТЭЦ. Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, сейчас работают две установки, а на трех других продолжаются пусконаладочные работы. После введения всех станций в эксплуатацию они должны обеспечить город мощностью в 66 мегаватт.
Отдельно правительство приняло решение о финансировании закупки генераторов большой мощности. Из резервного фонда государственного бюджета выделено 2,56 миллиарда гривен. Это оборудование получат семь прифронтовых и пострадавших регионов, чтобы усилить их энергетическую устойчивость.