Какую помощь оказывает Польша?

Об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Смотрите также Киев перейдет от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам, – Шмыгаль назвал сроки

По его словам, столичный регион получит 400 генераторов. Они помогут обеспечить энергетическую устойчивость в этот сложный период.

Уважаемые киевляне и жители общин вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов. Польша помогает,

– подчеркнул Лукашевич.

Какой сбор организовали поляки?

К слову, не только правительство Польши помогает украинцам, но и жителя соседней страны. Так, днях поляки собрали более 1 миллион злотых (около 15 миллионов гривен) на генераторы, спальные мешки и топливо для Киева. Это удалось сделать всего за три дня, пишет Pomagam.pl.

Сбор организовал фонд Stand With Ukraine вместе с рядом других организаций. Сначала они хотели собрать средства на 100 генераторов для украинской столицы, но потом повысили цель до 2 миллионов злотых. Эти средства направят на закупку энергетического оборудования для нужд жителей столицы.

Эти деньги – это реальное тепло для людей в Украине. Мы донесем помощь до тех, кто мерзнет в темных домах и больницах без электричества. Мы купим больше генераторов, спальных мешков и топлива,

– отметили благотворители.

Заметьте! Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Также по состоянию на утро 22 января без тепла останутся менее 3 тысяч многоэтажек, сообщил мэр Виталий Кличко. За минувшую ночь подали тепло в 227 домов.

Как улучшают энергоснабжение в Украине?