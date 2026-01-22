Яку допомогу надає Польща?

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

За його словами, столичний регіон отримає 400 генераторів. Вони допоможуть забезпечити енергетичну стійкість у цей складний період.

Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає,

– наголосив Лукашевич.

Який збір організували поляки?

До слова, не лише уряд Польщі допомагає українцям, але й жителя сусідньої країни. Так, днями поляки зібрали понад 1 мільйон злотих (близько 15 мільйонів гривень) на генератори, спальні мішки та пальне для Києва. Це вдалося зробити усього за три дні, пише Pomagam.pl.

Збір організував фонд Stand With Ukraine разом з низкою інших організацій. Спочатку вони хотіли зібрати кошти на 100 генераторів для української столиці, але потім підвищили мету до 2 мільйонів злотих. Ці кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання для потреб жителів столиці.

Ці гроші – це реальне тепло для людей в Україні. Ми донесемо допомогу до тих, хто мерзне в темних будинках і лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків і палива,

– зазначили благодійники.

Зауважте! Наразі у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Також станом на ранок 22 січня без тепла залишаться менш як 3 тисячі багатоповерхівок, повідомив мер Віталій Кличко. За минулу ніч подали тепло до 227 будинків.

Як покращують енергопостачання в Україні?