Яку допомогу надає Польща?
Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.
За його словами, столичний регіон отримає 400 генераторів. Вони допоможуть забезпечити енергетичну стійкість у цей складний період.
Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає,
– наголосив Лукашевич.
Який збір організували поляки?
До слова, не лише уряд Польщі допомагає українцям, але й жителя сусідньої країни. Так, днями поляки зібрали понад 1 мільйон злотих (близько 15 мільйонів гривень) на генератори, спальні мішки та пальне для Києва. Це вдалося зробити усього за три дні, пише Pomagam.pl.
Збір організував фонд Stand With Ukraine разом з низкою інших організацій. Спочатку вони хотіли зібрати кошти на 100 генераторів для української столиці, але потім підвищили мету до 2 мільйонів злотих. Ці кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання для потреб жителів столиці.
Ці гроші – це реальне тепло для людей в Україні. Ми донесемо допомогу до тих, хто мерзне в темних будинках і лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків і палива,
– зазначили благодійники.
Зауважте! Наразі у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Також станом на ранок 22 січня без тепла залишаться менш як 3 тисячі багатоповерхівок, повідомив мер Віталій Кличко. За минулу ніч подали тепло до 227 будинків.
Як покращують енергопостачання в Україні?
До столиці вже спрямували додаткові енергетичні потужності, аби забезпечити киян світлом і теплом у критичний період, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, до Києва надходять джерела генерації, які дозволяють підтримувати електро- й теплопостачання в найуразливіших точках міста.
Паралельно Україна домовилася з міжнародними партнерами про додаткову підтримку. Компанії GIZ та UNDP найближчим часом доставлять до столиці нові когенераційні установки, що вироблятимуть електроенергію.
Водночас у Києві вже збудували п’ять міні-ТЕЦ. Як повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, наразі працюють дві установки, а на трьох інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Після введення всіх станцій в експлуатацію вони мають забезпечити місто потужністю у 66 мегаватів.
Окремо уряд ухвалив рішення про фінансування закупівлі генераторів великої потужності. Із резервного фонду державного бюджету виділено 2,56 мільярда гривень. Це обладнання отримають сім прифронтових і постраждалих регіонів, щоб посилити їхню енергетичну стійкість.