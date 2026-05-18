Які судна перейшли під російський прапор?

Тепер же вони почали завантажувати паливо з підсанкційного російського підприємства. Йдеться про "Космос", "Меркурій", "Оріон" і "Луч", повідомляє Bloomberg.

За даними сервісів відстеження суден, танкер "Космос" минулими вихідними пришвартувався біля підсанкційного плавучого сховища Saam поблизу Мурманська, а згодом залишив порт із більшою осадкою – ознакою завантаження палива.

Окрім нього, ще три колишні оманські судна також долучилися до перевезень. Зокрема, "Оріон" і "Луч" готуються до швартування біля Saam, тоді як "Меркурій" уже отримав вантаж і наразі перебуває в Атлантичному океані, ймовірно, прямуючи до Азії.

Довідка: Saam зберігає паливо із заводу "Арктік ЗПГ 2" – проєкту компанії "Новатек", який перебуває під санкціями США.

Протягом більшої частини року туди можуть дістатися лише судна з криголамними можливостями, через що саме логістика залишається одним із головних обмежень для експорту російського зрідженого газу з північних регіонів. Однак поява додаткових танкерів потенційно може допомогти країні-агресорці наростити постачання за кордон.

Згадані судна, які належали або перебували під управлінням Oman Ship Management Co., мають ознаки "тіньового флоту":

по-перше, вони старші за типові газовози, що досі перебувають в експлуатації;

по-друге, їх нещодавно передали маловідомим компаніям у галузі. Наприклад, у лютому "Космос" перейшов у власність компанії Mighty Ocean Shipping Ltd. з Гонконгу, а "Оріон" і "Меркурій" – до Celtic Maritime & Trading SA, натомість "Луч" у квітні став власністю російської Abakan LLC.

Що відомо про експорт російського ЗПГ?

За підрахунками ЗМІ, зараз для перевезення зрідженого газу з підсанкційних російських проєктів використовують щонайменше 20 танкерів. Щоправда, одне із них після атаки вивели з експлуатації.

Цікаво! Йдеться про газовоз Arctic Metagaz, який у березні зазнав суттєвих пошкоджень через невідомі дрони в Середземному морі. За даними ГУР МОУ, він також був залучений до транспортування сировини з "Арктік ЗПГ-2".

Наразі Москва намагається скористатися високим попитом на таке паливо в Азії – після блокування Ормузької протоки, що зупинило 20% світового постачання та підштовхнуло вгору ціни.

Однак ще нещодавно Індія відмовилася приймати танкер Kunpeng із російським ЗПГ. У Нью-Делі побоялися наслідків порушення американських санкцій, оскільки такий вантаж значно складніше приховати чи "замаскувати", на відміну від нафти, писав Reuters.

І хоча ця азійська країна готова купувати газ країни-агресорки, який не підпадає під обмеження США, більшість таких обсягів уже законтрактовано для Європи. Натомість Китай залишається одним із ключових покупців як санкційного, так і "чистого" палива.

Що кажуть про це експерти?