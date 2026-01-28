Какие теплоэлектростанции получит Украина?
Об этом немецкий посол в Украине Хайко Томс рассказал в интервью Суспільному. По его словам, установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей.
Немецкий посол назвал то, что происходит каждую ночь в Украине, "военными преступлениями", направленными исключительно на террор гражданского населения.
Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе,
– обратился дипломат к украинцам.
По его словам, 33 мобильные комбинированные теплоэлектростанции могут обеспечить теплом и электроэнергией миллионы людей, то есть одна такая установка – десятки тысяч людей.
Вызов заключается в их подключении, как и в случае с генераторами. "Но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее", – подчеркнул Томс.
Посол также отметил, что Германия помогает Украине не только генераторами или системами накопления энергии, но и иногда транспортом для ремонтных работ в энергетике.
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль накануне заявил, что работа по восстановлению тепло- и электротеплоснабжения в Киеве продолжается. Генерацию поврежденных ТЭЦ планируют заместить распределенными источниками – когенерационными установками и блочно-модульными котельными.
Как еще Германия помогает Украине?
Напомним, 23 января состоялось заседание "энергетического Рамштайна". На нем некоторые партнеры подтвердили готовность предоставить новые пакеты гуманитарной помощи. Среди них была и Германия, речь шла о 60 миллионах евро.
Также вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал об объемах поддержки в январе. Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) выделило блочно-модульные котельные общей мощностью 16 мегаватт.
К слову, лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель ранее раскритиковала действующее правительство канцлера Фридриха Мерца за военную и финансовую помощь Украине. Она даже пригрозила потребовать возврата средств.