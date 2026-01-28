Какие теплоэлектростанции получит Украина?

Об этом немецкий посол в Украине Хайко Томс рассказал в интервью Суспільному. По его словам, установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей.

Смотрите также Солнце и ветер вместо АЭС: спасут ли возобновляемые источники украинскую энергетику

Немецкий посол назвал то, что происходит каждую ночь в Украине, "военными преступлениями", направленными исключительно на террор гражданского населения.

Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе,

– обратился дипломат к украинцам.

По его словам, 33 мобильные комбинированные теплоэлектростанции могут обеспечить теплом и электроэнергией миллионы людей, то есть одна такая установка – десятки тысяч людей.

Вызов заключается в их подключении, как и в случае с генераторами. "Но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее", – подчеркнул Томс.

Посол также отметил, что Германия помогает Украине не только генераторами или системами накопления энергии, но и иногда транспортом для ремонтных работ в энергетике.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль накануне заявил, что работа по восстановлению тепло- и электротеплоснабжения в Киеве продолжается. Генерацию поврежденных ТЭЦ планируют заместить распределенными источниками – когенерационными установками и блочно-модульными котельными.

Как еще Германия помогает Украине?