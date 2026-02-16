Как определить нужную мощность зарядной станции для квартиры?
Перед покупкой зарядной станции нужно подсчитать, какие именно приборы будут работать от нее и как долго, пишет 24 Канал со ссылкой на калькулятор мощности зарядных станций.
Например, если подключить Wi-Fi роутер мощностью 10 ватт на 5 часов, LED-лампу на 10 ватт на 3 часа, ноутбук на 60 ватт на 3 часа и холодильник на 100 ватт на 24 часа, общая необходимая емкость составит примерно 2 660 ватт-часов (это количество энергии, которую должна накопить зарядная станция).
При этом рабочая мощность должна быть не менее 180 ватт. Также эксперты советуют добавлять к расчетам еще 10 – 20%, если вы планируете использовать, например, фен.
Пример расчета на сайте / Скриншот 24 Канала
Емкость показывает, как долго станция сможет питать технику как долго станция сможет питать технику, а мощность определяет, какие устройства можно подключить одновременно. Если эти параметры будут недостаточными, станция выключится или не сможет обеспечить работу всех приборов.
Зарядная станция накапливает электроэнергию от сети, а во время отключений использует ее для питания бытовых устройств. Устанавливать такие устройства можно непосредственно в квартире, поскольку они не выделяют вредных газов.
Почему "экофлоу" считается альтернативой генератора?
В отличие от генераторов, зарядные станции не создают шума и могут работать в помещении без дополнительной вентиляции. Это делает их безопасным вариантом резервного питания для квартир.
По данным официального сайта EcoFlow, портативные станции могут иметь емкость от нескольких сотен до нескольких тысяч ватт-часов и обеспечивать выходную мощность до нескольких тысяч ватт. Это позволяет питать базовую технику, в частности освещение, ноутбуки, роутеры и холодильники.
Кроме этого, заряжать такие станции можно от обычной розетки, автомобиля или солнечных панелей. Поэтому их используют как резервный источник электроэнергии во время длительных отключений.
Сколько зарядных станций купили украинцы?
По состоянию на конец января украинцы установили зарядные станции с суммарной емкостью 1,6 гигаватта. Их общая мощность превысила 3 гигаватта, что сопоставимо с объемом производства электроэнергии одной атомной электростанции.
Наибольшую долю среди всех устройств занимают станции EcoFlow – примерно 62% рынка. Чаще всего украинцы выбирают модели для квартиры или дома с емкостью от 256 до 2 000 ватт-часов, которых достаточно для питания базовых приборов во время отключений света.