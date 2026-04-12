Сколько стоит ремонт за квадратный метр

Как рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу, еще недавно ориентиром были 5 – 7 тысяч гривен за квадратный метр, однако сейчас такие цены фактически остались в прошлом.

По состоянию на 2026 год реалистичные бюджеты без учета мебели и техники выглядят так:

базовый ремонт – от 9 до 14 тысяч гривен за квадратный метр;

средний уровень – 15 – 19 тысяч гривен за квадратный метр;

качественный ремонт – от 22 до 30 тысяч гривен за квадратный метр и более.

Почему ремонт в новостройках значительно дороже

Наибольший рост расходов ощутим в новостройках без отделки. В таких квартирах ремонт фактически начинается с нуля, ведь нужно выполнить полный комплекс работ – от электрики и сантехники до выравнивания стен и пола.

В результате даже без дорогих дизайнерских решений реальный бюджет в новостройке часто стартует от 16 – 22 тысяч гривен за квадратный метр.

Если же жилье готовят под продажу или сдачу в аренду, расходы обычно еще выше – примерно от 22 до 26 тысяч гривен за метр, хотя на практике они нередко превышают и эти показатели.

Сколько стоит ремонт сельского дома в 2026 году?

По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, интерес украинцев к старым сельским домам существенно вырос – минимум на 35% за последние два года. Такая динамика связана прежде всего с запросом на безопасность, автономность и жизнь вне крупных городов.

В 2026 году базовый ремонт дома в селе обойдется примерно в 200 – 400 долларов за квадратный метр. Если же речь идет о глубокой реконструкции, расходы могут вырасти до 400 – 800 долларов за квадрат. Таким образом, обновление небольшого дома площадью около 50 квадратных метров будет стоить примерно 10 – 20 тысяч долларов. Полноценные капитальные работы обойдутся уже в 20 – 40 тысяч долларов и более, в зависимости от состояния жилья и объема работ.

Что влияет на рост цен и как это меняет рынок?

На стоимость ремонта сегодня влияет сразу несколько факторов: подорожание топлива, логистики и стройматериалов, а также колебания курса валют. Из-за этого растет не только цена самих работ, но и общий бюджет ремонта.

Еще один ключевой фактор – дефицит рабочей силы. Часть мастеров выехала за границу или работает на восстановлении, поэтому найти бригаду стало сложнее, а цены – выше. Ситуацию также усугубил отложенный спрос: после зимы многие владельцы одновременно начали ремонты, что еще больше нагрузило рынок.

На этом фоне меняется и поведение покупателей: все больше людей выбирают квартиры с готовым ремонтом, чтобы избежать дополнительных расходов и длительных работ. Такое жилье продается быстрее и обычно с меньшим торгом.

Впрочем дорогой ремонт не всегда полностью окупается – рынок обычно компенсирует лишь 50 – 70% вложенных денег. Однако для многих владельцев это все равно оправданная инвестиция, ведь позволяет быстрее продать или сдать жилье в аренду.