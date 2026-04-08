Могут ли цены на квартиры снизиться в ближайшее время?

Цены на жилье могут снизиться только при нескольких условиях. Например, из-за войны, экономического кризиса или обесценивания доллара, объясняет эксперт по недвижимости Елена Гайдамаха в комментарии для 24 Канала.

В то же время отдельные изменения не способны быстро переломить ситуацию.

Поэтому если ситуация с топливом даже стабилизируется, то это не означает автоматическое удешевление цен. Дело в том, что подорожание электроэнергии в стране может влиять на это,

– прогнозирует Гайдамаха.

Ценовая динамика также различается в зависимости от сегмента. На вторичном рынке стоимость жилья растет постепенно. В новостройках цены продолжают повышаться даже при относительно слабом спросе, и такая тенденция сформировалась еще до подорожания топлива.

Как война меняет спрос на жилье?

Полномасштабная война переформатировала спрос на недвижимость по всей стране. После начала вторжения значительная часть населения сменила место жительства.

Больше всего людей переехали в западные области, Киева и крупных областных центров. Именно эти города стали основными точками концентрации спроса, что автоматически повлияло на рынок жилья.

В прифронтовых регионах ситуация противоположная противоположная. Из-за постоянных рисков безопасности количество сделок там сократилось, а спрос остается ограниченным. Это сдерживает рост цен, а в отдельных случаях приводит к их снижению.

По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 70 тысяч долларов, в Запорожье квартира стоит 15 тысяч долларов.

Как подорожание ремонта влияет на решение покупателей?

Рост расходов на ремонт стал еще одним фактором, который меняет поведение покупателей, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире "День.LIVE". Из-за дефицита рабочей силы и проблем с энергоснабжением строительные работы и материалы существенно подорожали.

Если раньше ремонт занимал примерно треть стоимости квартиры, сейчас его доля может достигать 50 – 70%. В результате конечная сумма покупки значительно превышает начальную цену жилья.

Покупатели все реже ориентируются только на стоимость квадратного метра. Они учитывают полный бюджет, сроки завершения строительства и возможные риски. В таких условиях часть людей откладывает покупку жилья. Другие ищут варианты, которые требуют минимальных затрат на ремонт или позволяют сэкономить на отделке.

Что будет влиять на стоимость жилья в апреле?