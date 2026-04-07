Что изменилось в контроле за сделками?

В этом году в соцсетях распространилась информация, что риелторы будут отчитываться обо всех сделках купли-продажи, пишет 24 Канал.

Однако, государственные органы опровергли такие заявления и отметили, что никакой обязанности сообщать о каждой сделке нет, рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

На самом деле глобальных изменений не произошло. По-прежнему, будут проверять сделки, суммы которых превышают 400 тысяч гривен.

Итак, ответственность риэлторов заключается в передаче информации о подозрительных финансовых операциях, что направлено на предотвращение легализации незаконных доходов и обеспечения прозрачности рынка недвижимости,

– подытожила Ольга Брус.

Какую роль теперь имеют риелторы?

Риелторы больше не ограничиваются сопровождением сделок и поиском жилья, объясняет адвокат Юлия Антонюк. Теперь они должны:

проверять источник средств;

идентифицировать стороны;

оценивать риски операции.

Если во время проверки появляются подозрения, риелтор должен сообщить об этом соответствующие органы, в частности Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Кто на самом деле передает данные о сделках?

Нотариусы остаются ключевым звеном контроля. Они передают информацию о заключенных договорах в налоговые органы, проверяют стороны сделки и могут отказать в ее проведении, если возникают сомнения.

Нотариус как "фильтр сделки", фактически нотариус в 2026 году – контролирует законность сделки, проверяет риски, несет повышенную ответственность,

– отметила Юлия Антонюк

Почему говорят об усилении контроля?

По словам Антонюк, ранее распространенной была схема с занижением стоимости жилья. Например, фактическая цена составляла 100 тысяч долларов, а в договоре указывали 30 тысяч. В 2026 году такие случаи почти исчезли.

Это связано с тем, что информацию проверяют сразу из нескольких источников – через оценку имущества, банковские операции и налоговый контроль. Также работает интеграция государственных реестров, что позволяет быстро выявлять несоответствия.

В результате "черные" сделки случаются реже, а сомнительные операции могут остановить еще до подписания документов.

Какие проблемы остаются на рынке?

Несмотря на изменения, рынок до сих пор не имеет четких правил для риелторов. Их статус не урегулирован отдельным законом, а единые стандарты работы отсутствуют, объясняет адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий.

Из-за этого возникают ситуации, когда объем услуг не соответствует их стоимости, а ответственность ограничивается общими условиями договора. Это также оставляет пространство для "серых" схем и снижает доверие клиентов.

Ожидается, что в Украине примут отдельный закон, который определит правила работы риелторов. В дальнейшем могут появиться сертификация и четкие требования к профессии, что должно сделать рынок более понятным и безопасным.

