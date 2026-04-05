Сколько квартир появится вместо офисов?

По данным исследования RentCafe, в этом году планируют создать 16 358 квартир из бывших офисов, тогда как в прошлом году их было около 8 тысяч.

Всего в городе уже более 26 тысяч квартир находятся в процессе создания. Нью-Йорк значительно опережает другие города США по этому показателю и стал лидером в превращении офисов в жилье.

Одним из примеров является Candler Building на Манхэттене. Здесь планируют создать 176 квартир, привлекая около 205 миллионов долларов инвестиций. Ранее здание использовалось как офисное, но из-за низкой заполненности его решили трансформировать.

Почему офисы массово переделывают в жилье?

Как пишет NYP, главная причина – переход на удаленную работу. Часть офисов осталась полупустой, тогда как спрос на жилье в крупных городах сохраняется высоким. Кроме того, местные власти упростили правила для таких реконструкций, что ускорило запуск новых проектов.

Такой подход помогает оживить деловые районы, где раньше после рабочего дня становилось пусто. Также это частично решает проблему нехватки жилья и создает новые возможности для развития инфраструктуры.

Несмотря на увеличение предложения, цены остаются высокими, ведь реконструкция офисов требует значительных инвестиций.



В Нью-Йорке большие офисные здания становятся жилыми / Фото Tamara Beckwith

Как в Канаде дома соединили в один гигантский комплекс?

В канадском Монреале создали подземную систему RÉSO – это сеть из более 80 зданий, соединенных 32 километрами тоннелей, которая фактически образует "город под землей". Там расположены жилые дома, офисы, торговые центры, гостиницы, университеты, рестораны и метро – люди могут жить и работать, почти не выходя на улицу. Такую модель создали из-за сурового климата: подземная инфраструктура позволяет комфортно передвигаться зимой благодаря контролируемой температуре.