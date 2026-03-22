Как дома превратили в единый жилищно-коммерческий комплекс?

В центре Монреаля сформировалась уникальная урбанистическая система – RÉSO, которую часто называют подземным городом. О ней говорится на официальном туристическом портале Монреаля Montreal.ca.

На самом деле это не отдельное здание, а сеть из десятков жилых и коммерческих комплексов, соединенных между собой переходами. Эти дома объединены более 32 километрами тоннелей, которые проходят под центральной частью города и фактически формируют один большой "внутренний квартал".

В систему входят жилые дома, офисные небоскребы, гостиницы, торговые центры и университеты. В результате возникла модель, где недвижимость работает не отдельно, а как единая интегрированная инфраструктура – фактически "город в домах".

По данным World Below, сегодня RÉSO объединяет более 80 зданий – от офисных башен до больниц и университетов, которые постепенно "сшивались" между собой десятилетиями без единого генерального плана. Фактически эта система выросла органично: новые девелоперы просто подсоединяли свои объекты к уже существующим переходам, превращая отдельные дома в часть большой инфраструктурной сети.



RÉSO в Канаде / Фото World Below

Можно ли жить, не выходя из дома?

Ежедневно через эту систему проходят примерно 500 тысяч человек, и для многих это привычный образ жизни. Внутри доступны тысячи магазинов и сервисов, рестораны, банки, кинотеатры, офисы и прямой доступ к метро. Благодаря этому люди могут передвигаться между домами, работать и решать повседневные дела, не выходя на улицу.

Причина такой модели – климат. Зимой температура в Монреале часто опускается значительно ниже нуля, поэтому подземная инфраструктура стала ответом рынка недвижимости на суровые погодные условия.

Внутри сети создан полностью контролируемый климат: зимой переходы обогреваются, а летом охлаждаются, что позволяет комфортно передвигаться независимо от погоды.

Сегодня это один из крупнейших в мире примеров того, как жилые и коммерческие здания могут объединяться в единую экосистему, создавая альтернативный образ жизни в городе.

Где расположен самый длинный дом в мире?

Самый длинный жилой дом в мире расположен в украинском Луцке и простирается почти на 3 километра. Это не одно здание, а целый комплекс соединенных между собой секций разной этажности, которые формируют непрерывную жилую линию.

Дом возводили с 1969 до 1980 года как масштабный эксперимент советской застройки. В нем насчитывается более 150 подъездов и около 3 тысяч квартир, где проживают примерно 10 тысяч человек. Из-за своей формы и размеров его часто называют "домом-улицей" или "луцкой китайской стеной".