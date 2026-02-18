Где расположен дом-улей?

Комплекс находится на проспектах Соборности и Молодежи. Это не одно здание в классическом понимании, а система соединенных между собой секций, образующих непрерывную жилую линию, пишет Fair.org.ua.

Смотрите также В Харькове стоит первый панельный дом СССР: почему он уникален

Сооружение состоит из пяти то девятиэтажных домов. Секции расположены под углами и соединены арками и проходами. С высоты здание напоминает соты, из-за чего сооружение и назвали "улей".

Дом-улей в Луцке / Скриншот Google Maps

Всего в комплексе более 150 подъездов и около 3 тысяч квартир. По подсчетам, здесь проживают 10 тысяч человек.

Чем он уникален?

Главной особенностью является длина. Сплошная линия жилой застройки простирается почти на три километра. Именно это позволяет называть луцкий дом самым длинным жилым в мире по непрерывной протяженности.

Интересно! Чтобы добраться пешком от одной до другой стороны здания, жильцам придется потратить около часа. Общественным транспортом – несколько остановок.

Секции формируют несколько внутренних дворов. Часть переходов позволяет перемещаться между подъездами, не выходя на магистрали. Внутри работают магазины и бытовые сервисы. Несмотря на масштаб, планировка квартир типичная для советского периода 1970-х годов.

Когда его построили?

Комплекс возводили с 1969 по 1980 год. Строительство продолжалось поэтапно в рамках застройки нового микрорайона. Из-за этого разные части имеют незначительные отличия в расположении секций и дворов.

Проект разработали архитекторы Василий Маловица и Ростислав Метельницкий. Они предложили соединить отдельные жилые блоки в единую систему, а не возводить их изолированно.

Что рассказывают жители?

Жители говорят, что новичкам сложно сразу сориентироваться. Из-за одинаковых дворов и подъездов люди путаются, а такси или службы доставки часто уточняют маршрут.

Первые дни, как мы заселились блуждали, на такси ехали, потому что не могли попасть. Здесь в одну арку заходишь, во вторую выходишь,

– рассказала жительница Раиса Манчул в комментарии Общественное Луцк.

Женщина живет в доме уже более 40 лет и не планирует переезжать, потому что привыкла. Другие жители рассказывают, что дом напоминает маленький городок, в котором есть все необходимое для комфортной жизни.

Как выглядят самые длинные дома Киева?