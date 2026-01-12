24 Канал исследовал, где расположены самые длинные жилые дома в Киеве.

Смотрите также Костел Святого Николая передали общине: почему этого решения ждали годами

Самый длинный дом в Киеве

В южной части Киева, на массиве Теремки-1, расположен жилой комплекс, что по своей протяженности фактически является самым длинным в городе, пишет издание NV. Он состоит из большого количества секций, соединенных в сплошную линию вдоль улицы Академика Заболотного.

Дом на Академика Заболотного / Скриншот Google Maps

К слову, общая длина комплекса – более 2 километров, что делает его заметным даже на картах и с высоты птичьего полета.

Комплекс имеет 61 секцию различной этажности от 12 до 21 этажа. Каждая секция имеет отдельный вход и часть адреса, но вместе они образуют единую архитектурную структуру.

Самый длинный дом в Киеве / Фото Big Kyiv

Самый длинный дом с одним адресом

Еще один пример значительной протяженности находится на улице Приречной в Оболонском районе, пишет издание "Моя Оболонь". Дом имеет длину около 560 метров и состоит из 25 подъездов.

Самый длинный дом на Оболони / Фото "Сегодня"

Он известен тем, что все секции имеют один юридический адрес, что делает его самым длинным в Киеве именно среди домов с одним адресом. Местные жители замечают сложную нумерацию подъездов, где первый и второй могут быть расположены не на краю дома, а внутри длинной линии.

Самый длинный дом с одним адресом / Скриншот Google Maps

Дом-полумесяц возле метро Дарница

В Дарницком районе, рядом с метро Дарница, расположен дом-полумесяц, который также относится к длинным жилым сооружениям Киева. Его построили в 1970-х годах, и он имеет полукруглую форму.

Дом в форме полумесяца / Фото Wikimapia

Длина дома превышает 500 метров, он состоит из 24 подъездов и насчитывает более тысячи квартир. Благодаря форме сооружения образуется внутренний дворик, защищенный от шума и ветра. Дом имеет два официальных адреса – на Дарницком бульваре и улице Андрея Малышко.

Дом-полумесяц возле метро Дарница / Скриншот Google Maps

Где расположено самое высокое здание Киева?