Почему правительство передало костел общине?

6 января правительство приняло решение передать костел Святого Николая римско-католическому приходу в безвозмездное пользование сроком на 50 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на руководительницу Минкульта Татьяну Бережную.

Здание остается в государственной собственности, однако община получила право полноценно пользоваться храмом для проведения богослужений, а также осуществлять восстановительные и реставрационные работы.

Важно! Процесс передачи начался еще несколько лет назад и сопровождался юридическими и административными трудностями. Римско-католическая община неоднократно обращалась в органы власти с требованием вернуть храм для религиозных нужд.

Вопрос осложнялся тем, что помещение длительное время использовали как концертный зал, а изменение формата требовало отдельных решений правительства и Министерства культуры.

Костел Святого Николая в Киеве / Фото соцсети Татьяны Бережной

Окончательное решение стало возможным после завершения судебных процедур и согласования условий пользования. Передачу официально оформили во время рождественских праздников, что символично для религиозной общины, которая годами настаивала на возвращении храма.

Почему это стало важным решением?

Передача костела стала знаковым событием для римо-католиков Киева и всей Украины. В течение длительного времени община не имела возможности полноценно использовать храм по назначению и проводить регулярные богослужения. Ограниченный доступ к зданию также делал невозможным системные работы по его сохранению.

Важность решения обусловлена и состоянием самого сооружения. Костел получил серьезные повреждения в результате пожара, а позже пострадал во время ракетного обстрела Киева. Поэтому здание нуждается в комплексной реставрации и постоянного ухода.

Передача в пользование общине открывает возможность привлекать средства на восстановление памятника, проводить противоаварийные работы и планировать долгосрочное сохранение храма.

Что известно о костеле Святого Николая?

Костел Святого Николая является одним из самых известных сакральных сооружений Киева. Храм построили в конце 19 – начале 20 века в неоготическом стиле по проекту архитектора Владислава Городецкого, отмечают в соцсетях прихода. Здание имеет статус памятника архитектуры национального значения.

Интересно! В советский период костел закрыли, а впоследствии использовали не по религиозному назначению. После обретения Украиной независимости римско-католическая община постепенно восстанавливала богослужения, однако вопрос полного возвращения костела оставался нерешенным.

