Чому уряд передав костел громаді?

6 січня уряд ухвалив рішення передати костел Святого Миколая римо-католицькій парафії у безоплатне користування строком на 50 років, пише 24 Канал з посиланням на очільницю Мінкульту Тетяну Бережну.

Дивіться також Найдорожчий будинок, який продають в Україні – скільки коштує та де розташований

Будівля залишається у державній власності, однак громада отримала право повноцінно користуватися храмом для проведення богослужінь, а також здійснювати відновлювальні та реставраційні роботи.

Важливо! Процес передачі розпочався ще кілька років тому та супроводжувався юридичними й адміністративними труднощами. Римо-католицька громада неодноразово зверталася до органів влади з вимогою повернути храм для релігійних потреб.

Питання ускладнювалося тим, що приміщення тривалий час використовували як концертний зал, а зміна формату потребувала окремих рішень уряду та Міністерства культури.

Костел Святого Миколая у Києві / Фото соцмережі Тетяни Бережної

Остаточне рішення стало можливим після завершення судових процедур та погодження умов користування. Передачу офіційно оформили під час різдвяних свят, що символічно для релігійної громади, яка роками наполягала на поверненні храму.

Чому це стало важливим рішенням?

Передача костелу стала знаковою подією для римо-католиків Києва та всієї України. Протягом тривалого часу громада не мала можливості повноцінно використовувати храм за призначенням і проводити регулярні богослужіння. Обмежений доступ до будівлі також унеможливлював системні роботи з її збереження.

Важливість рішення зумовлена і станом самої споруди. Костел зазнав серйозних пошкоджень внаслідок пожежі, а пізніше постраждав під час ракетного обстрілу Києва. Через це будівля потребує комплексної реставрації та постійного догляду.

Передача у користування громаді відкриває можливість залучати кошти на відновлення пам'ятки, проводити протиаварійні роботи та планувати довгострокове збереження храму.

Що відомо про костел Святого Миколая?

Костел Святого Миколая є однією з найвідоміших сакральних споруд Києва. Храм збудували наприкінці 19 – початку 20 століття у неоготичному стилі за проєктом архітектора Владислава Городецького, зазначають у соцмережах парафії. Будівля має статус пам'ятки архітектури національного значення.

Цікаво! У радянський період костел закрили, а згодом використовували не за релігійним призначенням. Після здобуття Україною незалежності римо-католицька громада поступово відновлювала богослужіння, однак питання повного повернення костелу залишалося невирішеним.

Які ще споруди планують реставрувати у Києві?