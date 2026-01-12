24 Канал дослідив, де розташовані найдовші житлові будинки у Києві.

Найдовший будинок у Києві

У південній частині Києва, на масиві Теремки‑1, розташований житловий комплекс, що за своєю протяжністю фактично є найдовшим у місті, пише видання NV. Він складається з великої кількості секцій, з'єднаних у суцільну лінію вздовж вулиці Академіка Заболотного.

Будинок на Академіка Заболотного / Скриншот Google Maps

До слова, загальна довжина комплексу – понад 2 кілометри, що робить його помітним навіть на картах і з висоти пташиного польоту.

Комплекс має 61 секцію різної поверховості від 12 до 21 поверху. Кожна секція має окремий вхід та частину адреси, але разом вони утворюють єдину архітектурну структуру.

Найдовший будинок у Києві / Фото Big Kyiv

Найдовший будинок з однією адресою

Ще один приклад значної протяжності знаходиться на вулиці Прирічній в Оболонському районі, пише видання "Моя Оболонь". Будинок має довжину близько 560 метрів і складається з 25 під'їздів.

Найдовший будинок на Оболоні / Фото "Сьогодні"

Він відомий тим, що всі секції мають одну юридичну адресу, що робить його найдовшим у Києві саме серед будинків з однією адресою. Місцеві мешканці помічають складну нумерацію під'їздів, де перший і другий можуть бути розташовані не на краю будинку, а всередині довгої лінії.

Найдовший будинок з однією адресою / Скриншот Google Maps

Будинок‑півмісяць біля метро Дарниця

У Дарницькому районі, поруч із метро Дарниця, розташований будинок‑півмісяць, який також належить до довгих житлових споруд Києва. Його побудували у 1970‑х роках, і він має напівкруглу форму.

Будинок у формі півмісяця / Фото Wikimapia

Довжина будинку перевищує 500 метрів, він складається з 24 під'їздів і налічує понад тисячу квартир. Завдяки формі споруди утворюється внутрішній дворик, захищений від шуму та вітру. Будинок має дві офіційні адреси – на Дарницькому бульварі та вулиці Андрія Малишка.

Будинок‑півмісяць біля метро Дарниця / Скриншот Google Maps

