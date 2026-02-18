Де розташований будинок-вулик?

Комплекс знаходиться на проспектах Соборності та Молоді. Це не одна будівля в класичному розумінні, а система з'єднаних між собою секцій, що утворюють безперервну житлову лінію, пише Fair.org.ua.

Споруда складається з п'яти то дев'ятиповерхових будинків. Секції розташовані під кутами і поєднані арками та проходами. З висоти будівля нагадує соти, через що споруду й назвали "вулик".

Будинок-вулик у Луцьку

Загалом у комплексі понад 150 під'їздів і близько 3 тисяч квартир. За підрахунками, тут проживають 10 тисяч людей.

Чим він унікальний?

Головною особливістю є довжина. Суцільна лінія житлової забудови простягається майже на три кілометри. Саме це дозволяє називати луцький будинок найдовшим житловим у світі за безперервною протяжністю.

Цікаво! Щоб дістатися пішки від однієї до іншої сторони будівлі, мешканцям доведеться витратити близько години. Громадським транспортом – кілька зупинок.

Секції формують кілька внутрішніх дворів. Частина переходів дозволяє переміщатися між під'їздами, не виходячи на магістралі. Усередині працюють магазини та побутові сервіси. Попри масштаб, планування квартир типове для радянського періоду 1970-х років.

Коли його збудували?

Комплекс зводили з 1969 до 1980 року. Будівництво тривало поетапно в межах забудови нового мікрорайону. Через це різні частини мають незначні відмінності в розташуванні секцій і дворів.

Проєкт розробили архітектори Василь Маловиця та Ростислав Метельницький. Вони запропонували з'єднати окремі житлові блоки в єдину систему, а не зводити їх ізольовано.

Що розповідають мешканці?

Мешканці кажуть, що новачкам складно одразу зорієнтуватися. Через однакові двори й під'їзди люди плутаються, а таксі або служби доставки часто уточнюють маршрут.

Перші дні, як ми заселилися блудили, на таксі їхали, бо ж не могли потрапити. Тут в одну арку заходиш, в другу виходиш,

– розповіла мешканка Раїса Манчул у коментарі Суспільне Луцьк.

Жінка мешкає у будинку вже понад 40 років і не планує переїжджати, бо звикла. Інші мешканці розповідають, що будинок нагадує маленьке містечко, у якому є все необхідне для комфортного життя.

