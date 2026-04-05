Скільки квартир з'явиться замість офісів?

За даними дослідження RentCafe, цього року планують створити 16 358 квартир з колишніх офісів, тоді як торік їх було близько 8 тисяч.

Загалом у місті вже понад 26 тисяч квартир перебувають у процесі створення. Нью-Йорк значно випереджає інші міста США за цим показником і став лідером у перетворенні офісів на житло.

Одним із прикладів є Candler Building на Мангеттені. Тут планують створити 176 квартир, залучивши близько 205 мільйонів доларів інвестицій. Раніше будівля використовувалася як офісна, але через низьку заповненість її вирішили трансформувати.

Чому офіси масово переробляють у житло?

Як пише NYP, головна причина – перехід на віддалену роботу. Частина офісів залишилася напівпорожньою, тоді як попит на житло у великих містах зберігається високим. Крім того, місцева влада спростила правила для таких реконструкцій, що прискорило запуск нових проєктів.

Такий підхід допомагає оживити ділові райони, де раніше після робочого дня ставало пусто. Також це частково вирішує проблему нестачі житла та створює нові можливості для розвитку інфраструктури.

Попри збільшення пропозиції, ціни залишаються високими, адже реконструкція офісів потребує значних інвестицій.



У Нью-Йорку великі офісні будівлі стають житловими / Фото Tamara Beckwith

У канадському Монреалі створили підземну систему RÉSO – це мережа з понад 80 будівель, з'єднаних 32 кілометрами тунелів, яка фактично утворює "місто під землею". Там розташовані житлові будинки, офіси, торгові центри, готелі, університети, ресторани та метро – люди можуть жити й працювати, майже не виходячи на вулицю. Таку модель створили через суворий клімат: підземна інфраструктура дозволяє комфортно пересуватися взимку завдяки контрольованій температурі.