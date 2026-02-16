Як визначити потрібну потужність зарядної станції для квартири?
Перед купівлею зарядної станції потрібно підрахувати, які саме прилади працюватимуть від неї і як довго, пише 24 Канал з посиланням на калькулятор потужності зарядних станцій.
Наприклад, якщо підключити Wi-Fi роутер потужністю 10 ватів на 5 годин, LED-лампу на 10 ватів на 3 години, ноутбук на 60 ватів на 3 години та холодильник на 100 ватів на 24 години, загальна необхідна ємність становитиме приблизно 2 660 ват-годин (це кількість енергії, яку має накопичити зарядна станція).
При цьому робоча потужність має бути не менш ніж 180 ватів. Також експерти радять додавати до розрахунків ще 10 – 20%, якщо ви плануєте використовувати, наприклад, фен.
Приклад розрахунку на сайті / Скриншот 24 Каналу
Ємність показує, як довго станція зможе живити техніку, а потужність визначає, які пристрої можна підключити одночасно. Якщо ці параметри будуть недостатніми, станція вимкнеться або не зможе забезпечити роботу всіх приладів.
Зарядна станція накопичує електроенергію від мережі, а під час відключень використовує її для живлення побутових пристроїв. Встановлювати такі пристрої можна безпосередньо у квартирі, оскільки вони не виділяють шкідливих газів.
Чому "екофлоу" вважається альтернативою генератора?
На відміну від генераторів, зарядні станції не створюють шуму і можуть працювати у приміщенні без додаткової вентиляції. Це робить їх безпечним варіантом резервного живлення для квартир.
За даними офіційного сайту EcoFlow, портативні станції можуть мати ємність від кількох сотень до кількох тисяч ват-годин і забезпечувати вихідну потужність до кількох тисяч ватів. Це дозволяє живити базову техніку, зокрема освітлення, ноутбуки, роутери й холодильники.
Крім цього, заряджати такі станції можна від звичайної розетки, автомобіля або сонячних панелей. Тому їх використовують як резервне джерело електроенергії під час тривалих відключень.
Скільки зарядних станцій купили українці?
Станом на кінець січня українці встановили зарядні станції із сумарною ємністю 1,6 гігавата. Їх загальна потужність перевищила 3 гігавати, що можна порівняти з обсягом виробництва електроенергії однієї атомної електростанції.
Найбільшу частку серед усіх пристроїв займають станції EcoFlow – приблизно 62% ринку. Найчастіше українці обирають моделі для квартири або будинку з ємністю від 256 до 2 000 ват-годин, яких достатньо для живлення базових приладів під час відключень світла.