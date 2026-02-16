Як визначити потрібну потужність зарядної станції для квартири?

Перед купівлею зарядної станції потрібно підрахувати, які саме прилади працюватимуть від неї і як довго, пише 24 Канал з посиланням на калькулятор потужності зарядних станцій.

Наприклад, якщо підключити Wi-Fi роутер потужністю 10 ватів на 5 годин, LED-лампу на 10 ватів на 3 години, ноутбук на 60 ватів на 3 години та холодильник на 100 ватів на 24 години, загальна необхідна ємність становитиме приблизно 2 660 ват-годин (це кількість енергії, яку має накопичити зарядна станція).

При цьому робоча потужність має бути не менш ніж 180 ватів. Також експерти радять додавати до розрахунків ще 10 – 20%, якщо ви плануєте використовувати, наприклад, фен.

Приклад розрахунку на сайті / Скриншот 24 Каналу

Ємність показує, як довго станція зможе живити техніку, а потужність визначає, які пристрої можна підключити одночасно. Якщо ці параметри будуть недостатніми, станція вимкнеться або не зможе забезпечити роботу всіх приладів.

Зарядна станція накопичує електроенергію від мережі, а під час відключень використовує її для живлення побутових пристроїв. Встановлювати такі пристрої можна безпосередньо у квартирі, оскільки вони не виділяють шкідливих газів.

Чому "екофлоу" вважається альтернативою генератора?

На відміну від генераторів, зарядні станції не створюють шуму і можуть працювати у приміщенні без додаткової вентиляції. Це робить їх безпечним варіантом резервного живлення для квартир.

За даними офіційного сайту EcoFlow, портативні станції можуть мати ємність від кількох сотень до кількох тисяч ват-годин і забезпечувати вихідну потужність до кількох тисяч ватів. Це дозволяє живити базову техніку, зокрема освітлення, ноутбуки, роутери й холодильники.

Крім цього, заряджати такі станції можна від звичайної розетки, автомобіля або сонячних панелей. Тому їх використовують як резервне джерело електроенергії під час тривалих відключень.

Скільки зарядних станцій купили українці?