Як змінився попит на оренду квартир?

У січні 2026 року інтерес до довгострокової оренди на лівому березі суттєво зменшився, повідомляє OLX у коментарі hromadske.

Найбільше зниження зафіксували в районах, які безпосередньо залежать від місцевої інфраструктури:

Деснянський район – попит зменшився на 34%;

на 34%; Дарницький район – на 23%;

Дніпровський район – близько 9%.

Водночас порівняно з кінцем 2025 року ситуація почала поступово вирівнюватися. Кількість відгуків на оголошення зросла приблизно на 3 – 5%, експерти пояснюють це сезонною активізацією на початку року.

Чи скоротилася пропозиція квартир в оренді?

Попри побоювання, власники масово не прибирали житло з ринку. У січні 2026 року кількість оголошень про довгострокову оренду на лівому березі залишалася майже на рівні січня 2025 року.

Порівняно з груднем 2025 року пропозиція зменшилася на 9 – 12%. Хоча для зимового періоду це природно, активність на ринку оренди перед весняним сезоном може зменшуватися, особливо як наслідок падіння попиту.

Що відбулося з цінами на оренду?

Середні орендні ставки загалом залишаються стабільними, але в різних районах динаміка відрізнялася.

У Дарницькому районі середня ціна становила близько 16 тисяч гривень – без змін за місяць, але приблизно на 6% нижче, ніж рік тому. У Деснянському районі оренда коштувала близько 10 тисяч гривень, а у Дніпровському районі зафіксували зростання до 15 тисяч гривень.

Як змінилися ціни на купівлю квартир?

Сегмент продажу житла виявився стійкішим. За даними OLX, у порівнянні з груднем 2025 року середня вартість квартир на лівому березі зросла:

у Дарницькому районі – 4 мільйони гривень, на 3%;

у Деснянському районі – 2,6 мільйона гривень, на 1%;

у Дніпровському районі – 3,9 мільйона гривень, на 5%.

Продавці здебільшого не знижували ціни, навіть якщо квартира тривалий час знаходилась на ринку.

