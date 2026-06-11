Скільки може коштувати залити фундамент?

Українець Віталій Денисенко у соцмережах розповів про власні витрати на фундамент для одноповерхового будинку площею 95 квадратних метрів.

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За його словами, підрядники залили стрічковий фундамент глибиною 1,2 метра та заповнили його бетоном доверху.

Під час робіт також зробили заміщення ґрунту. Крім того, будівельники провели комунікації – водопровід і каналізацію. Окремо облаштували невеликий фундамент під терасу.

Загальна сума разом із матеріалами та роботою становила 13 800 доларів. Водночас чоловік не уточнив, скільки саме матеріалів використали під час будівництва.

У коментарях думки про вартість фундаменту розділилися – одні користувачі писали, що це дуже дорого і за таку суму можна купити готовий будинок, інші – що за ті самі роботи віддали близько 20 тисяч доларів.

Від чого залежить вартість фундаменту?

Вартість фундаменту залежить не лише від площі майбутнього будинку. На суму впливають тип конструкції, рельєф ділянки, стан ґрунту, рівень ґрунтових вод і те, чи доведеться залучати спецтехніку.

Бетон марки М250 – М350 у середньому коштує 3 500 – 5 200 гривень за кубометр, а арматура – приблизно 32 – 48 тисяч гривень за тонну. До цього додаються доставка бетону, земляні роботи, опалубка, армування та оплата будівельників.

Найдешевшим варіантом часто називають стовпчастий фундамент. Однак він підходить не для кожного будинку, тому обирати його лише через нижчу ціну ризиковано. Плитний фундамент зазвичай дорожчий, бо потребує більше бетону й арматури. Стрічковий фундамент вважають середнім за ціною варіантом, який часто використовують у приватному будівництві.

Для будинку площею 100 – 120 квадратних метрів фундамент у 2026 році може коштувати приблизно 180 – 450 тисяч гривень. Якщо ділянка має складний рельєф, високі ґрунтові води або потребує додаткових робіт, бюджет може зрости вдвічі.