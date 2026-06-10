Чому ремонт виявився складним і що вирішили зберегти?

Оновленням квартири займалася Лариса, яка допомогла знайомим перетворити застаріле житло на комфортний сучасний простір, розповіла Олена Яричевська на каналі "ХАТАтур".

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Як розповіла Лариса, найскладнішим етапом виявився демонтаж. Саме він потребував найбільше часу та коштів, адже довелося позбутися старих конструкцій і меблів, які накопичувалися в оселі роками.

Головним завданням було зробити квартиру зручнішою для життя, але не втратити унікальність. Попри масштабне оновлення, планування квартири не змінювали. Жінка вирішила зберегти все, що можна було відновити.

Одним із таких рішень стало збереження старого паркету. Його не демонтували, а відшліфували та оновили. Так само вчинили й зі стелями – просто перефарбували. Водночас частину оздоблення все ж оновили, зокрема замінили стару плитку.

Який вигляд квартира отримала після оновлення та що змінилося в інтер'єрі?

Для нового інтер'єру Лариса обрала спокійну нейтральну кольорову гаму. Таке рішення вона пояснила бажанням створити простір, у якому буде комфортно всім членам родини. Світлі відтінки допомогли підкреслити особливості квартири та зробили приміщення візуально легшим.

Інтер'єр у квартирі / Скриншоти 24 Каналу

Мені дуже сподобалися практичні та незвичні рішення Лариси, які вона застосувала. Поєднання кольорів, відтінків дерева, загалом її підхід до облаштування оселі. Це органічний підхід до ремонту,

– зауважила Олена Яричевська.

Після оновлення у квартирі залишилися високі стелі, довгий коридор, невелика кухня та окрема ванна кімната. Для кухні Лариса обрала блакитні шафи та напівелектричну плиту для зручності.

У вітальні облаштували робочу зону, що дозволило зробити простір більш функціональним. Також із кімнати є вихід на балкон. Також жінка розповіла про реставровані меблі, які замовляла з різних міст України.

Після публікації проєкту користувачі активно обговорювали результат у коментарях. Багато глядачів високо оцінили роботу Лариси, відзначивши увагу до деталей, вдале поєднання старих і нових елементів та якість виконання ремонту.

Як у Києві продають квартиру площею 10 квадратних метрів?

У Києві виставили на продаж квартиру площею всього 10 квадратних метрів. Житло розташоване в ЖК Delmar, який знаходиться поруч із кварталом Новопечерські Липки. В оголошенні житло назвали "міні квартирою".

Квартира витягнута в довжину й більше нагадує вузький коридор. Біля вікна зробили кухню, поруч поставили двоярусне ліжко. На кухні є варильна поверхня, мийка та пральна машина.