Сколько может стоить заливка фундамента?

Украинец Виталий Денисенко в соцсетях рассказал о своих расходах на фундамент для одноэтажного дома площадью 95 квадратных метров.

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По его словам, подрядчики залили ленточный фундамент глубиной 1 – 2 метра и заполнили его бетоном доверху.

Во время работ также произвели замещение грунта. Кроме того, строители провели коммуникации – водопровод и канализацию. Отдельно обустроили небольшой фундамент под террасу.

Общая сумма вместе с материалами и работой составила 13 800 долларов. В то же время мужчина не уточнил, сколько именно материалов было использовано во время строительства.

В комментариях мнения о стоимости фундамента разделились – одни пользователи писали, что это очень дорого и за такую сумму можно купить готовый дом, другие – что за те же работы отдали около 20 тысяч долларов.

От чего зависит стоимость фундамента?

Стоимость фундамента зависит не только от площади будущего дома. На сумму влияют тип конструкции, рельеф участка, состояние грунта, уровень грунтовых вод и то, придется ли привлекать спецтехнику.

Бетон марки М250 – М350 в среднем стоит 3 500 – 5 200 гривен за кубометр, а арматура – примерно 32 – 48 тысяч гривен за тонну. К этому добавляются доставка бетона, земляные работы, опалубка, армирование и оплата строителей.

Самым дешевым вариантом часто называют столбчатый фундамент. Однако он подходит не для каждого дома, поэтому выбирать его только из-за более низкой цены рискованно. Плитный фундамент обычно дороже, так как требует больше бетона и арматуры. Ленточный фундамент считается средним по цене вариантом, который часто используют в частном строительстве.

Для дома площадью 100 – 120 квадратных метров фундамент в 2026 году может стоить примерно 180 – 450 тысяч гривен. Если участок имеет сложный рельеф, высокий уровень грунтовых вод или требует дополнительных работ, бюджет может вырасти вдвое.