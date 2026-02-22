Яка ситуація в енергетиці України 22 лютого?

Про те, що відомо про стан енергетики після обстрілу, йдеться в повідомленні Укренерго.

Дивіться також Відключення світла продовжуються: які графіки діятимуть в Україні 22 лютого

Так, через російські обстріли на ранок є знеструмлення в 6 областях України:

Одеській;

Київській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській.

В областях, де дозволяє безпекова ситуація – розпочалися відновлювальні роботи.

Зокрема в компанії зазначили, що діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Однак потреба в ощадливому енергоспоживанні все ж зберігається.

Важливо! Енергоємні процеси краще перенести на нічний час – після 23:00.

В Укренерго кажуть, що так вдасться не перенавантажувати систему. Водночас просять не вмикати по кілька потужних енергоприладів одночасно.

Які наслідки атаки для Київщини?

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що ціллю ворога була критична інфраструктура області та мирні населені пункти. Зокрема зафіксували наслідки у 5 райойнах.

Йдеться про Бориспільський, Броварський, Фастівський, Бучанський, Обухівський райони.

Усі оперативні служби працюють на місцях. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків. Людям надається вся необхідна допомога,

– зазначив Калашник.

Водночас відомо про 15 постраждалих, серед яких 4 дітей.

Що відомо про нічний обстріл?