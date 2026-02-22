Какова ситуация в энергетике Украины 22 февраля?

О том, что известно о состоянии энергетики после обстрелов, говорится в сообщении Укрэнерго.

Так, из-за российских обстрелов на утро есть обесточивание в 6 областях Украины:

Одесской;

Киевской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Полтавской.

В областях, где позволяет ситуация с безопасностью – начались восстановительные работы.

В частности в компании отметили, что действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Однако потребность в экономном энергопотреблении все же сохраняется.

Важно! Энергоемкие процессы лучше перенести на ночное время – после 23:00.

В Укрэнерго говорят, что так удастся не перегружать систему. В то же время, просят не включать по несколько мощных энергоприборов одновременно.

Какие последствия атаки для Киевщины?

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что целью врага была критическая инфраструктура области и мирные населенные пункты. В частности, зафиксировали последствия в 5 райойнах.

Речь идет о Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском, Обуховском районах.

Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям предоставляется вся необходимая помощь,

– отметил Калашник.

В то же время известно о 15 пострадавших, среди которых 4 детей.

Что известно о ночном обстреле?