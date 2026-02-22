Какова ситуация в энергетике Украины 22 февраля?
О том, что известно о состоянии энергетики после обстрелов, говорится в сообщении Укрэнерго.
Так, из-за российских обстрелов на утро есть обесточивание в 6 областях Украины:
- Одесской;
- Киевской;
- Николаевской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Полтавской.
В областях, где позволяет ситуация с безопасностью – начались восстановительные работы.
В частности в компании отметили, что действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Однако потребность в экономном энергопотреблении все же сохраняется.
Важно! Энергоемкие процессы лучше перенести на ночное время – после 23:00.
В Укрэнерго говорят, что так удастся не перегружать систему. В то же время, просят не включать по несколько мощных энергоприборов одновременно.
Какие последствия атаки для Киевщины?
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что целью врага была критическая инфраструктура области и мирные населенные пункты. В частности, зафиксировали последствия в 5 райойнах.
Речь идет о Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском, Обуховском районах.
Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям предоставляется вся необходимая помощь,
– отметил Калашник.
В то же время известно о 15 пострадавших, среди которых 4 детей.
Что известно о ночном обстреле?
В частности, среди ракет, которыми россияне атаковали Украину 22 февраля - "Циркон". Это гиперзвуковое противокорабельное вооружение, являющееся разработкой России.
Однако насколько такое оружие эффективно – вопрос. В то же время для массированных атак россияне часто используют аэробалистические ракеты "Кинжал", предварительно запускаемые истребителем МиГ-31К.