Россия не смогла уничтожить украинскую энергосистему, потому что ей активно противодействовали. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Смотрите также На фоне отключений света: как украинцы относятся к энергетикам – исследования

Что стремились сделать россияне?

По словам Коваленко, ключевая ставка Кремля была на создание "тотального блэкаута" и информационную подпитку "восстания украинцев". Однако эти планы провалились, а враг не достиг поставленных целей. Россиянам не удалось обвалить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров.

Также, по его словам, не сработала попытка создать "пузырь революции" в информационном пространстве. Часть вражеских ботоферм было заблокировано, а с населением постоянно велась разъяснительная работа.

В СНБО отмечают, что это не первое информационное поражение России. Несмотря на значительные ресурсы и разветвленную инфраструктуру пропаганды, Москва не имеет стратегического преимущества. Российская сторона, в частности, не смогла навязать на Западе нарративы о "преследовании верующих" в Украине, дискредитировать тему похищения украинских детей, убедить мир в якобы нежелании Киева к миру или снизить уровень поддержки Украины в Европе.

Отдельно отмечается, что, несмотря на активные информационные кампании, Россия потерпела поражение и на других направлениях, в частности во время избирательных процессов в Молдове.

Что известно о последней атаке россиян на украинскую энергетику?