За його словами, Сили оборони прагнуть суттєво підвищити цей показник – до понад 200 загиблих окупантів на квадратний кілометр, щоб зробити подальше просування ворога неможливим. Про таке міністр оборони України Михайло Федоров розповів на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про разючі втрати окупантів у війні?

Очільник Міноборони зауважив, що вронт тримається завдяки героїзму українських воїнів. Ворог платить високу ціну за кожен метр нашої землі. У Міноборони пояснили, що за таких втрат російській армії знадобляться роки, щоб повністю окупувати Донецьку область.

Наша мета – зупинити ворога в кожному домені – на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти,

– підкреслив Федоров.