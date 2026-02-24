По его словам, Силы обороны стремятся существенно повысить этот показатель – до более 200 погибших оккупантов на квадратный километр, чтобы сделать дальнейшее продвижение врага невозможным. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал на своей фейсбук-странице.

Что известно о поразительных потерях оккупантов в войне?

Глава Минобороны отметил, что вронт держится благодаря героизму украинских воинов. Враг платит высокую цену за каждый метр нашей земли. В Минобороны объяснили, что при таких потерях российской армии понадобятся годы, чтобы полностью оккупировать Донецкую область.

Наша цель – остановить врага в каждом домене – на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь,

– подчеркнул Федоров.