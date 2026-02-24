Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на Півдні країни та, ймовірно, нещодавно звільнили кілька населених пунктів. Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ на Півдні?

За оцінками аналітиків, нещодавно українські військові звільнили населені пункти Андріївка, Остапівське, Піщане, Нечаївка, Радісне та Нове Запоріжжя.

Аналітики вивчили заяви головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський про відновлення контролю над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку. У звіті йдеться, що українські війська між за лютий могли звільнити щонайменше 200 квадратних кілометрів на Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, водночас втративши близько 35 квадратних кілометрів в інших районах.



ЗСУ звільнили кілька населених пунктів / Інфографіка ISW

Зверніть увагу! В ISW наголошують, що їхня методологія може недооцінювати масштаби українського просування, оскільки базується виключно на підтверджених даних із відкритих джерел. Якщо відсутні візуальні докази втрати позицій російськими військами, ці території продовжують позначатися на мапах як такі, що перебувають під контролем Росії.

Геолокаційні відео, оприлюднені 21 лютого, свідчать про просування українських сил на схід від Вербового. Водночас ISW не виявив доказів контролю російських військ над Тернуватим, попри відповідні заяви з боку окупантів.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, твердження про захоплення цього населеного пункту є безпідставними. Аналітики також зазначають, що лінія фронту поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей давно не є суцільною, що ускладнює оцінку реального контролю територій.



ЗСУ активно наступають / Інфографіка ISW

Окремо в ISW припускають, що українські підрозділи можуть використовувати проблеми зі зв'язком у російській армії після блокування компанією SpaceX російських терміналів Starlink.

