Офицер 12 бригады "Азов" Нацгвардии с позывным "Будь" рассказал 24 Каналу, что его подразделение вблизи Доброполья осуществил ударно-поисковые действия для того, чтобы стабилизировать линию фронта. Главной задачей было максимально зачистить вражеские подразделения, которые там были.

Какая сейчас ситуация на Добропольском направлении?

Офицер отметил, что после стабилизации линии фронта ситуация на Добропольском направлении остается довольно стабильной. Однако самой большой проблемой сейчас является инфильтрация врага из-за плохих погодных условий.

Мы не в состоянии достаточно качественно проводить разведку. Они (россияне – 24 Канал) стараются заводить свои малые пехотные группы как можно дальше нам в тыл,

– сказал он.

Кроме этого, противник использует механизированные штурмы, однако это случается нечасто – преимущественно тогда, когда ухудшается погода.

Говорится о тумане и значительных осадках – то, что мешает беспилотникам выполнять разведку.

Что происходит вблизи Доброполья: смотрите на карте

Военный позывным "Будь" заметил, когда беспилотникам сложно проводить развития, то Силы обороны следят за действиями противника благодаря наблюдательным постам, которые выставляет украинская пехота.

К сожалению, это не настолько эффективно, как бы хотелось. Однако украинские военные ищут другие методы, в частности используют наземные роботизированные комплексы, чтобы перекрывать оккупантам возможные пути инфильтрации.

Какова ситуация на Донецком направлении?