Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
Какова ситуация возле Осикового?
По данным аналитиков, россияне усиливают активность в боях за Константиновку, чтобы повлиять на логистику в город. Сначала, как отмечается, оккупанты уничтожили один из мостов на северо-западных окраинах населенного пункта.
После этого украинские военные нашли альтернативные пути, из-за чего враг посреди ночи применил тритонную управляемую авиационную бомбу, уничтожив дамбу в районе населенного пункта Осиково. DeepState пишет о подтоплении.
Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка – Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен, со слов самих бойцов,
Эксперты отмечают, что поставки и передвижения будут осуществлять альтернативными путями, поэтому о полной остановке логистики речь не идет. Впрочем, помешать этому процессу, по крайней мере временно, россиянам удалось.
"Очередное нарушение норм международного гуманитарного права... Но это еще один показатель, что мос***иты увеличивают свое внимание Константиновке, а влияние на логистику это начало подготовки к более решительным действиям", – добавили там.
Кроме вышеупомянутого, аналитики отмечают, что на сегодня оккупанты "прощупывают" оборону украинских военных по периметру и ищут уязвимые места, чтобы в дальнейшем все же продвинуться к Константиновке.
Что происходит в Донецкой области?
Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщал, что Россия планирует наступления для захвата населенных пунктов на территории Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
В то же время оккупанты усиливают давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, что привело к перебоям с поставками и логистикой. Ситуация в Славянске значительно ухудшилась из-за атак FPV-дронов и ракет.
К слову, начштаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко отмечал, что в районе Покровска враг пытается прорваться к Белицкому и закрепиться там.