Тогда "зеленые человечки" под руководством Гиркина захватили город. Пресс-секретарь 26 ОАБр Дарья Британ рассказалаUkrainian Witness о ситуации на Славянско-Краматорском направлении, ресурсы врага и ежедневную жизнь населенного пункта, где пожарные и коммунальщики до сих пор работают для горожан.

Как развивалась ситуация на Славянско-Краматорском направлении?

Славянско-Краматорская агломерация – один из приоритетов России. Там оборонительные позиции украинских защитников очень сильны, но враг рассчитывает сломать их и получить ключ для захвата всей Донетчины.

26 отдельная артиллерийская бригада вместе с другими подразделениями держат оборону на этом направлении.

В целом ситуация там менялась довольно быстро. В частности, в середине июля 2025 года Славянск и линию боевого столкновения разделяло около 22 километров.

В то время заехать на артиллерийские позиции уже было сложно. А они обычно располагаются в 8 – 10 километрах от линии фронта.

Когда россияне начали перемещаться с Волчанского и Покровского направления в сторону Северского и довольно быстро захватили город, динамика стала еще более стремительной. Северское направление фактически стало Славянским. Оккупанты также начали двигаться от Константиновки в сторону Дружковки. Там ситуация тоже ухудшилась.

Так враг начал давить на Славянско-Краматорскую агломерацию. И где-то в ноябре ситуация в Славянске начала ухудшаться. Начались проблемы со светом, водой. Россияне просто уничтожали местную ТЭЦ, теперь здесь перебои с теплом и светом,

– рассказала Дарья Британ.

Как изменение обстановки отразилось на работе бригады?

Россияне действовали по привычной тактике - начали выбивать логистику, что усложнило для украинских бойцов работу и снабжение.

"Сегодня мы были на выезде. На позиции должна была отправляться машина с продуктами. Но с места передали, что к ним пока нельзя. Поэтому машина не поехала, а это означает, что бойцы остались без всего этого. И завтра может быть то же самое", – рассказала военнослужащая.

Такая ситуация с артиллерийскими позициями, которые расположены на некотором расстоянии от линии соприкосновения. Даже для них заехать на места и выехать из них очень сложно и рискованно.

"Это приравнивается к штурму 2022 года", - отметила пресс-секретарь.

Поэтому операторам FPV, артиллеристам и многим другим приходится находиться на позициях по 2 месяца.

"О пехоте нечего и говорить", - добавила военная.

Эта проблема имеет несколько измерений. Украинская армия страдает от нехватки людей, поэтому обеспечивать ротации, давать бойцам возможность отдохнуть, уменьшить нагрузку на защитников чрезвычайно сложно. Между тем россияне также имеют огромный ресурс в людях и средствах.

Это у них просто не заканчивается. Бойцы недавно рассказывали, что наша пушка уничтожила российскую, и через пару часов на ее месте уже стояла новая. Так же с остальными: уничтожили скопление техники, скопление личного состава – на том месте быстро появляются новые, и ничего не меняется. И так они суют дальше и дальше,

– рассказала Дарья Британ.

Как в последнее время изменилась ситуация в Славянске?

С начала 2026 года россияне начали запускать по Славянску много FPV. Часть залетала даже в город, преодолевая по 17 километров.

Когда у России начались проблемы со Starlink, стало больше КАБов, ФАБов и ракет.

Раньше бывало так, что эфпивишки летали роями, как-то пять автомобилей сожгли на одной улице за день. Потом их стало ощутимо меньше, но враг переключился на КАБы. Они могут себе позволить четыре, пять, шесть ежедневно пускать по городу,

– рассказала пресс-секретарь.

Теперь FPV-дроны снова вернулись в небо над Славянском.

А еще летом ситуация в городе была ощутимо другая: была электроэнергия, газ, много гражданских, не спешили эвакуироваться.

"Взрывов и КАБов также было меньше. FPV не летали вообще, лишь иногда, бывало, какой-то БпЛА прилетит, и все", – добавила военная.

Сейчас жить в Славянске стало значительно сложнее. В городе есть районы, где не используется газ. Поэтому отсутствие электроэнергии означает, что нет воды, отопления и возможности приготовить пищу.

Как живут в Славянске местные?

В последнее время гражданские значительно активнее эвакуируются из Славянска.

"Мы видим здесь эвакуационщиков из "Восток SOS", "Ангелов Спасения"", - рассказала Дарья.

Но в городе до сих пор работает роддом. Так же как спасатели, медицинская служба, энергетики.

Каждый раз, когда что-то происходит, они выезжают, ремонтируют, спасают. Как-то мы проезжали мимо места, куда прилетел КАБ. Это было вскоре после взрыва. И там уже стояла скорая, были пожарные. Ситуация ухудшается, но они работают,

– отметила военнослужащая.

Но Славянск все же пустеет. Чаще всего остаются старики и люди с инвалидностью, которым выехать сложно. А еще коммунальщики.

"Они продолжают работать. Даже когда в домах почти никого не остается, они ежедневно убирают, заботятся о пространстве вокруг", – рассказала военная.

