Останні бої на сході та півдні України 27 – 28 лютого показують активізацію обох сторінк у кількох напрямках фронту. Про таке повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Читайте також Майже 900 окупантів, РСЗВ, ППО та танки: втрати ворога на 1 березня

Що змінилося на основних напрямках фронту?

У Сумській області російські сили намагаються просунутися, зокрема на північ від Сум поблизу Олексіївки, Андріївки, Варачине та Костянтинівки.

У Харківській області окупанти намагалися відтиснути українські війська від кордону з Росією і наблизитися до міста Харків, атакуючи район Вовчанська, Вовчанських хуторів, Зибиного, Сіминівки та інших населених пунктів, проте просування не підтверджене. Поблизу річки Оскіл російські війська мали спроби форсувати річку та рухатися на захід у східній частині Харківщини та на північ Донеччини, але просування також не відбулося.

На Донеччині російські війська продовжили наступ у напрямку Слов'янська та Лимана, атакуючи навколишні населені пункти, зокрема Дробишеве, Новоселівку, Святогірськ, Ярову та інші. За даними українських джерел, російське командування перекидає підкріплення у цьому районі, готуючись до більш інтенсивного наступу, ймовірно з метою оточення українських сил у Слов'янську та Краматорську.

Яка ситуація на фронті: дивіться карти від ISW

У районі Костянтинівки та Дружківки українські сили нещодавно здійснили локальні успіхи на південному сході Костянтинівки, тоді як росіяни просунулися незначно на схід від Костянтинівки. Російські атаки на сході Донеччини включають удари по Лиману, Слов'янську, Сіверську, Федорівці та іншим населеним пунктам.

На півдні, зокрема в Запорізькій області російські сили продовжують утримувати лінію фронту та захищати тилові райони, одночасно намагаючись наблизитися до обласного центру. Українські війська просунулися у північній частині Добропілля, що поблизу Гуляйполя.

На Херсонщині активності на передовій не зафіксовано, водночас українські партизани повідомили про відведення російських малих патрульних катерів із Костянтинівської затоки до Севастополя для захисту від українських дронів.

Що кажуть про ситуацію на фронті військові?