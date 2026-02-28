Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала оценил, есть ли реальная угроза для Одесской области. По его словам, готовиться нужно, однако стоит четко понимать характер потенциальной атаки.

Смотрите также Путин случайно оговорился: что планирует Россия на фронте весной и есть ли у нее шансы на успех

Есть ли реальная угроза для Одесской области?

Сазонов прокомментировал заявления о возможном развитии наступления России в направлении Одессы и сообщения о развитии круговой обороны в области. По его словам, подготовка укреплений является правильной реакцией, однако сам характер угрозы следует оценивать трезво.

Важно! В Одессе готовят круговую оборону города и области. По словам начальника Регионального управления Сил ТрО "Юг" Дениса Носикова, создают многоуровневую систему защиты с мобильными огневыми группами, экипажами перехватчиков и сетью инженерных укреплений. В регионе обустраивают фортификации, противотанковые рвы и другие элементы обороны. В случае необходимости к защите могут привлечь добровольческие формирования территориальных общин.

Он отметил, что речь идет прежде всего о риске ударов, а не о масштабной высадке.

Такая угроза есть, но это угроза обстрелов,

– отметил он.

Сазонов объяснил, что даже новые морские беспилотники не способны обеспечить десант в необходимых объемах. Для этого России пришлось бы использовать большие корабли или десантные катера, которые должны зайти в акваторию под огневой контроль Украины.

БПЛА десант не будет нести в необходимом количестве. Для десанта нужны других размеров корабли. То ли это будут небольшие катера, или большие десантные, но они не дойдут до Одессы,

– подчеркнул Сазонов.

Российский флот уже ограничивает активность из-за угрозы уничтожения. Именно поэтому, по его мнению, риск обстрелов сохраняется, но сценарий полноценной морской операции выглядит маловероятным.

Оборону Одессы все равно нужно усиливать

Даже при низкой вероятности масштабной морской операции готовиться нужно всегда. По его словам, укрепления, противотанковые рвы и инженерные сооружения – это не сигнал паники, а элемент системной обороны. Лучше иметь подготовленную позицию и не воспользоваться ею, чем остаться без защиты в критический момент.

Готовиться всегда лучше. Лучше приготовиться и не воспользоваться, чем не быть готовым, если что-то случится,

– отметил он.

Он добавил, что если военные считают необходимым усиливать оборону, это означает, что они исходят из практических расчетов, а не из гипотез.

Если командующий ТРО Одессы видит такую необходимость, ему на месте виднее. Здесь надо делать,

– подчеркнул Сазонов.

По его словам, подготовка обороны не противоречит трезвой оценке ситуации. Она является базовым принципом безопасности, независимо от того, насколько вероятным выглядит конкретный сценарий наступления.

Что известно о ситуации в Одессе?