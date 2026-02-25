Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственных корреспондентов.

Что известно о взрывах в Одессе?

Воздушную тревогу в области, в частности в Одесском районе, объявили ориентировочно в 16:18. В Воздушных силах ВСУ в ту же минуту сообщили о возможной угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

Около 16:22 появилась информация о движении скоростной цели в направлении населенного пункта Маяки. В тот же момент мониторинговые каналы сообщили о пусках баллистики. Впоследствии в районе было громко, сообщили корреспонденты 24 Канала.

Одесский район взрывы. Угроза баллистики продолжается,

– подтверждают мониторинговые каналы.

На момент публикации ни областная военная администрация, ни исполняющий городского головы не комментировали соответствующую информацию. Очевидно все детали в случае возможных последствий российской атаки обнародуют позже.

Какие города и регионы атаковали раньше?