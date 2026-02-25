Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственных корреспондентов.
Что известно о взрывах в Одессе?
Воздушную тревогу в области, в частности в Одесском районе, объявили ориентировочно в 16:18. В Воздушных силах ВСУ в ту же минуту сообщили о возможной угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
Около 16:22 появилась информация о движении скоростной цели в направлении населенного пункта Маяки. В тот же момент мониторинговые каналы сообщили о пусках баллистики. Впоследствии в районе было громко, сообщили корреспонденты 24 Канала.
Одесский район взрывы. Угроза баллистики продолжается,
– подтверждают мониторинговые каналы.
На момент публикации ни областная военная администрация, ни исполняющий городского головы не комментировали соответствующую информацию. Очевидно все детали в случае возможных последствий российской атаки обнародуют позже.
Какие города и регионы атаковали раньше?
- Ночью россияне атаковали Украину, использовав 115 ударных беспилотников. Воздушные силы сообщали о попадании 18 дронов на 11 локациях. В целом силы ПВО сбили 95 вражеских БпЛА "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других типов.
- В прошлый раз Россия нанесла ракетный удар по Одесской области 23 февраля. Вероятно, громко было в результате пуска "Циркона" или "Искандера". Местные власти не сообщали о пострадавших или повреждениях из-за атаки.
- В те же сутки россияне атаковали Холодногорский и Основянский районы Харькова с помощью ракет. Ранения получил 55 летний мужчина. Затем за помощью к медикам обратился еще один пострадавший, погибших нет.