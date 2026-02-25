Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власних кореспондентів.
Дивіться також "Шахеди" зранку знову розліталися над Україною: де є загроза та які наслідки
Що відомо про вибухи в Одесі?
Повітряну тривогу в області, зокрема в Одеському районі, оголосили орієнтовно о 16:18. У Повітряних силах ЗСУ тієї ж хвилини повідомили про можливу загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Близько 16:22 з'явилася інформація про рух швидкісної цілі у напрямку населеного пункту Маяки. Тієї ж миті моніторингові канали повідомили про пуски балістики. Згодом у районі було гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Одеський район вибухи. Загроза балістики триває,
– підтверджують моніторингові канали.
На момент публікації ані обласна військова адміністрація, ані виконувач міського голови не коментували відповідну інформацію. Вочевидь усі деталі у разі можливих наслідків російської атаки оприлюднять пізніше.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Які міста та регіони атакували раніше?
Уночі росіяни атакували Україну, використавши 115 ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляли про влучання 18 дронів на 11 локаціях. Загалом сили ППО збили 95 ворожих БпЛА "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів.
Попереднього разу Росія завдала ракетного удару по Одеській області 23 лютого. Ймовірно, гучно було внаслідок пуску "Циркону" або "Іскандера". Місцева влада не повідомляла про постраждалих або пошкодження через атаку.
Тієї ж доби росіяни атакували Холодногірський та Основ'янський райони Харкова за допомогою ракет. Поранень зазнав 55 річний чоловік. Потім по допомогу до медиків звернувся ще один постраждалий, загиблих немає.