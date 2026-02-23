Про це повідомили Суспільне, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.
Що відомо про ракетну атаку по Харкову?
У Харкові пролунало кілька вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
Згодом Терехов уточнив, що Холодногірський район Харкова перебуває під ворожою ракетною атакою. Наслідки уточнюються.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
У Харкові кілька днів гасять пожежу після ворожого удару
Російський дрон атакував авто "Білих Янголів". Загинула 2 поліцейських.
Також 20 лютого росіяни вдарили по селищу Малинівка, де розташоване масштабне підприємство, яке займалося переробленням скла. Там спалахнула велика пожежа на 3000 квадратних метрів.
4 людей зникли безвісти, на місці події знайдено фрагменти тіл 3 людей. Тривають аварійні роботи, пошуково-рятувальна операція, щоб знайти тіло четвертої людини. Її часто змушені переривати через нові загрози.