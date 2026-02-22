Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, що втрата таких людей є непоправною. Поліцейські намагалися допомогти цивільним врятуватися, але ворог свідомо завдав удару по їхньому авто.

Був прицільний удар по великому підприємству

На жаль, окрім загиблих правоохоронців, є ще жертви від інших російських ударів. Зокрема 20 лютого росіяни вдарили по селищу Малинівка, де розташоване масштабне підприємство, яке займалося переробленням скла. Там спалахнула велика пожежа на 3000 квадратних метрів.

Станом на 22 лютого ліквідацію пожежі ще не завершено. Є певні тління, тому що великий обсяг, складські приміщення. Це вимагає великої роботи від рятувальників,

– додала Анна Черненко.

Одразу після удару повідомлялося про те, що четверо людей вважаються зниклими безвісти. Фрагменти тіл трьох людей вдалося знайти за першу добу пошуків, але досі розбирають завали, тривають аварійні роботи, пошуково-рятувальна операція, щоб знайти тіло четвертої людини.

За повідомленням фахівців цей працівник перебував в іншому приміщенні від тих, які вже встигли оглянути. Рятувальні роботи часто переривають через загрозу над Чугуївщиною. Дуже багато безпілотників кружляють упродовж всього дня.

Куди найбільше цілиться ворог?

Якщо підсумовувати, то росіяни здебільшого били по житловому сектору, енергетичних об'єктах, цивільних підприємствах. У Малинівці ворог хотів уразити об'єкти, які є нашою економічною силою – від фермерських господарств до цивільних підприємств і складів цих підприємств.

Росіяни не припиняють тактику терору населення і спроби знищення наших економічних потужностей. Разом із цим знову є спроби бити по автівках, коли одразу видно, що вони належать підприємствам чи організаціям,

– підкреслила Анна Черненко.

Наприклад, через скид FPV-дрона постраждала машина Укрпошти. Тобто ударів багато, на жаль, є загиблі та поранені. Втім якщо порівнювати з січнем 2026 року, то сам Харків обстрілюють дещо менше.

Що відомо про вибухи в Харкові та області?