Що відомо про російську атаку на ферму у Харківській області?

Всі ці події відбулися на тлі ворожої атаки на ферму у Харківській області, про що повідомили у ДСНС.

Читайте також Це має знати кожен фермер: які нові правила бронювання аграріїв у 2026 році

У четвер, вдень 19 лютого, росіяни завдали удару дроном по приватному фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солонцівської громади Харківського району. Внаслідок атаки виникли руйнації, а також пожежа на даху будівлі ферми. Площа займання становила 40 метрів квадратних.

Постраждав працівник ферми – чоловік 1967 року народження. Крім того, загинуло близько 100 голів свиней.

Зверніть увагу! До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, а також сапери та офіцер-рятувальник громади.

Майже 740 разів росіяни обстріляли Харківщину з початку 2026 року. Половина ударів завдавалися дронами. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Згідно з його словами, Харківщина залишається під постійним вогнем ворога. Зокрема Росія нещадно б’є по цивільних. Він повідомив, що цьогоріч в області вже є 62 загиблих, серед яких 5 дітей. Крім того, пошкоджено понад 1 200 цивільних об’єктів.

Що ще слід знати українцям?