Пшениця в обмін на фосфати: що пропонує Україна?

Під час візиту президента Володимир Зеленський до Дамаск українська сторона запропонувала нову модель економічної співпраці, повідомляє Asharq Al-Awsat. Йдеться про постачання пшениці в обмін на сирійські фосфати за зниженими цінами.

За даними видання, така угода може стати взаємовигідною: Україна отримує сировину для аграрного сектору, а Сирія – доступ до зерна. Водночас наразі близько 70% видобутку фосфатів у країні контролюють російські структури, які експортують їх до Європи.

Окремим завданням української делегації є протидія нелегальному збуту українського зерна. Йдеться про продукцію, яку Росія намагається реалізовувати на зовнішніх ринках за заниженими цінами, зокрема в Єгипет – одному з найбільших імпортерів зернових.

Нове партнерство і геополітичний сигнал

Окрім аграрної співпраці, сторони обговорюють розвиток технічного партнерства. Україна під час візиту Володимира Зеленського запропонувала Сирії рішення для модернізації техніки та протидії безпілотним загрозам, зокрема іранського походження.

Експерти зазначають, що Київ не розглядається як повноцінна альтернатива Москві, однак може стати важливим технологічним партнером. Зокрема, йдеться про допомогу в ремонті обладнання та підвищенні ефективності оборонних систем.

Аналітики вважають, що активізація України в Сирії відбувається на тлі послаблення позицій Росії в регіоні. Для Дамаска це можливість диверсифікувати співпрацю, а також залучити український досвід для відновлення аграрного сектору та промисловості.

