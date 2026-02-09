Про таке інформують кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибух у Харкві 9 лютого?
Варто зазначити, що близько 18:15 на півночі Харківщини Повітряні сили фіксували ворожі БпЛА.
Звук вибуху мешканці міста чули о 18:54. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки не надходило. Водночас у регіоні досі триває повітряна тривога.
До речі, під ударом ворожої балістики вдень було й місто Дніпро. Там після вибухів в одному з районів міста виникла пожежа, фіксували задимлення.
Якими були попередні обстріли Харкова й області?
Увечері 7 лютого в Харкові пролунала серія потужних вибухів – російські війська завдали удару балістичними ракетами. Повітряна тривога тривала понад годину, а близько 20:00 – 20:10 мешканці міста та околиць почули кілька гучних вибухів.
Раніше, в ніч на 4 лютого, росіяни вже атакували Харків та прилеглі населені пункти ракетами та ударними дронами. Удари прийшлися по інфраструктурних об’єктах і приватному сектору, зокрема в Салтівському районі зафіксовано значні пошкодження житлових будинків.
За словами кореспондентки з Харкова Анни Черненко в ефірі 24 Каналу, правоохоронці повідомили, що одна з касет не розірвалася одразу. Саперам довелося проводити операцію з її знешкодження, щоб мешканці могли безпечно повернутися до своїх домівок.
Через постійні обстріли енергетична інфраструктура зазнає значних пошкоджень. Водночас мер міста Ігор Терехов вважає, що рішення про виїзд чи повернення до міста кожен житель має ухвалювати самостійно.