Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибух у Харкві 9 лютого?

Варто зазначити, що близько 18:15 на півночі Харківщини Повітряні сили фіксували ворожі БпЛА.

Звук вибуху мешканці міста чули о 18:54. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки не надходило. Водночас у регіоні досі триває повітряна тривога.

До речі, під ударом ворожої балістики вдень було й місто Дніпро. Там після вибухів в одному з районів міста виникла пожежа, фіксували задимлення.

Якими були попередні обстріли Харкова й області?