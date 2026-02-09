Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

18:18, 9 лютого

КАБи на Дніпропетровську, Запорізьку області!

18:15, 9 лютого

  • БпЛА на сході Сумщини курсом на Білопілля.
  • БпЛА на сході Київщини курсом на Березань.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, Старий Салтів.
  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя, Комишуваху.
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північний захід.
18:14, 9 лютого

КАБи на Запоріжжя!

18:09, 9 лютого

КАБи на Запорізьку область!

18:01, 9 лютого

БпЛА на Запоріжжя!

17:49, 9 лютого

КАБи на Дніпропетровську, Запорізьку області!

17:44, 9 лютого

КАБи на Донеччину!

17:20, 9 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

17:07, 9 лютого

  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід.
  • БпЛА на сході Сумщини курсом на Суми, Краснопілля, Тростянець.
  • БпЛА в центрі Чернігівщини курсом на Ніжин.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Старий Салтів, Чугуїв.
  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя, Комишуваху.
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Жовті Води.