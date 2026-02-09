Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Де летять ворожі цілі?
КАБи на Дніпропетровську, Запорізьку області! КАБи на Запоріжжя! КАБи на Запорізьку область! БпЛА на Запоріжжя! КАБи на Дніпропетровську, Запорізьку області! КАБи на Донеччину! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
