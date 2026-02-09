Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Дивіться також Незадовільна, – Зеленський про роботу Повітряних сил у деяких регіонах

Де летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті