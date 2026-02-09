Про таке повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Звуки вибухів було чутно за кілька хвилин до 3-ї дня. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Була інформація й про те, що на місто летить швидкісна ціль.

Місцеві пабліки пишуть, що після атаки в одному з районів Дніпра підіймається дим.



У Дніпрі видно задимлення після вибухів / Фото з мережі

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

На момент публікації офіційних подробиць щодо можливих наслідків атаки немає. Водночас в регіоні триває повітряна тривога.