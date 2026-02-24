Об этом рассказал начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" полковник Денис Носиков.
Как Одесса защищается от воздушных атак России?
Носиков отметил, что на поле боя – в честном бою – Россия не может ничего сделать. Поэтому она выбирает средства воздушного нападения для террора мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.
Он отметил, что нападения отражают мобильные огневые и огневые группы (общевойсковые), а также экипажи дронов-перехватчиков.
По его словам, 70 – 80% средств воздушного нападения врага успешно сбивают. С военной точки зрения это высокая эффективность. Он говорит, что в ближайшее время эффективность возрастет еще больше.
"Шахеды" также совершенствуются: Зеленский рассказал, как
Президент Зеленский рассказал, как Россия совершенствует "Шахеды".
Теперь вражеские дроны имеют реактивные двигатели, могут летать на равных высотах, управляются операторами в реальном времени. Иногда российские "Шахеды" даже несут на себе другие дроны, то есть становятся маткой для FPV.