Об этом рассказал начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" полковник Денис Носиков.

Как Одесса защищается от воздушных атак России?

Носиков отметил, что на поле боя – в честном бою – Россия не может ничего сделать. Поэтому она выбирает средства воздушного нападения для террора мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

Он отметил, что нападения отражают мобильные огневые и огневые группы (общевойсковые), а также экипажи дронов-перехватчиков.

По его словам, 70 – 80% средств воздушного нападения врага успешно сбивают. С военной точки зрения это высокая эффективность. Он говорит, что в ближайшее время эффективность возрастет еще больше.

