Россияне продолжают попытки проникновения малыми группами. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска в течение 6 – 7 марта продолжали активные наступательные действия на нескольких участках фронта, в частности на Сумском, Харьковском, Купянском и Донецком направлениях.

По неподтвержденным сообщениям российских военных блогеров, подразделения оккупантов могли продвинуться к центральной части населенного пункта Степок к востоку от Сум и на юго-запад от Поповки вблизи государственной границы. В течение последних дней российские силы также атаковали на Сумщине в районах Сопича, Андреевки и Высокого.

На севере Харьковской области российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. Бои продолжались к северо-востоку от Харькова – в районах Графского, Симиновки, Избицкого, Зыбино, Волчанских Хуторов и Вильчи. По сообщениям российских источников, украинские силы проводили контратаки возле нескольких из этих населенных пунктов.

Украинские военные отмечают, что на этом участке фронта все большую роль играют беспилотники. По словам командира одного из батальонов, дроны применяются в пять – десять раз чаще, чем артиллерия, и именно они наносят большинство ударов по позициям противника.

В направлении Великого Бурлука российские войска также пытались атаковать, в частности вблизи Шевяковки. По данным Сил обороны, 6 марта российские подразделения пересекли государственную границу, пытаясь продвинуться вглубь украинской территории, однако атака была отражена, после чего противник отступил с потерями.

Линия фронта по состоянию на 8 марта / Карты ISW

На Купянском направлении российские силы атаковали возле Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Подолов. Украинские военные, в свою очередь, нанесли удар по российским артиллерийским позициям у Тавильжанки.

На Донецкой области российские войска пытались проводить инфильтрационные операции небольшими группами в районе Славянска и Лимана. По оценкам аналитиков, эти попытки не привели к изменениям линии фронта. Бои продолжались вблизи Яровой, Дробышево, Колодезей, Кривой Луки, Платоновки и других населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские подразделения смогли достичь локального успеха – появились геолокационные подтверждения, что украинские военные взяли в плен трех российских солдат вблизи Приморского после неудачной попытки их инфильтрации.

Российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?