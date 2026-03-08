На це звернув увагу під час розмови з 24 Каналом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, підкресливши, що натомість Трамп почав знову тиснути на Україну, аби та погодилась на мирний план, який по суті є капітуляцією для неї.

Між Трампом і Путіним може бути таємна змова

Розмірковуючи над тим, чому Трамп поводиться так стосовно Росії, яка допомагає сьогодні Ірану, проти якого Штати воюють, і чому тисне на Україну, яка є жертвою російської агресії, Пендзин не виключає, що у Кремля є компромат на американського президента. Це може бути пов'язано зі справою Епштейна. Адже, з його слів, з погляду логіки пояснити нині поведінку лідера США вкрай важко.

Путін здав Мадуро, напевно, здасть в повному обсязі й Кубу. Формально він не втрутився в іранську війну, хоча має надзвичайно глибокі взаємини з Іраном. Одночасно з цим все, що відбувається сьогодні у світі, йде на користь Росії та її економіки,

– вважає Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу додав, що все це виглядає таємною змовою, результатом якої є допомога російській економіці продовжувати вести війну. Він наголосив, що те, що декларує сьогодні американська адміністрація, насправді не збігається з її політикою. Республіканці, як зазначив Пендзин, вже теж почали ставити Трампу відповідні запитання, що викликає в нього роздратування. А увага суспільства до цих запитань лише посилюється.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на Україну?

У Трампа, зі слів виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, було велике бажання поставити під контроль обсяг видобутку і продажу іранської нафти. Вся вона експортується в Китай, а в США наприкінці квітня – початку травня запланований черговий раунд переговорів з Пекіном. Однак, як зауважив Пендзин, не маючи стратегії, як це все реалізувати, при цьому починати війну й просто споглядати чим це закінчиться – недоцільно.

Те, що США задекларували в якості мети абсолютно нереалістично виконати. Трамп заявив, що всі наступні лідери Ірану обиратимуться за погодженням з ним. З чого він це взяв? Після таких заяв він значно консолідує тим самим іранське суспільство. Будь-яка суверенна країна не терпітиме такого,

– переконаний Пендзин.

Підсумовуючи тему загострення на Близькому Сході, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу наголосив, що це негативно відображається на ситуації в Україні та переговорному процесі. З його слів, невтішний момент полягає у тому, що наша держава отримуватиме менше американської зброї, бо вона буде використовуватися США в Ірані.

Пендзин підкреслив, що варто розуміти, що Путін не просто так сьогодні активно розхитує ситуацію в Угорщині, прагне розвалити європейську єдність. Досі 20 пакет санкцій європейцями не ухвалений. Незрозумілою залишається ситуація і щодо виділення для України 90 мільярдів євро фіндопомоги від ЄС.

Росія допомагає Ірану: яка реакція США?