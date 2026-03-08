На це звернув увагу під час розмови з 24 Каналом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, підкресливши, що натомість Трамп почав знову тиснути на Україну, аби та погодилась на мирний план, який по суті є капітуляцією для неї.
Дивіться також Путін уперше поговорив з президентом Ірану з моменту ескалації на Близькому Сході
Між Трампом і Путіним може бути таємна змова
Розмірковуючи над тим, чому Трамп поводиться так стосовно Росії, яка допомагає сьогодні Ірану, проти якого Штати воюють, і чому тисне на Україну, яка є жертвою російської агресії, Пендзин не виключає, що у Кремля є компромат на американського президента. Це може бути пов'язано зі справою Епштейна. Адже, з його слів, з погляду логіки пояснити нині поведінку лідера США вкрай важко.
Путін здав Мадуро, напевно, здасть в повному обсязі й Кубу. Формально він не втрутився в іранську війну, хоча має надзвичайно глибокі взаємини з Іраном. Одночасно з цим все, що відбувається сьогодні у світі, йде на користь Росії та її економіки,
– вважає Пендзин.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу додав, що все це виглядає таємною змовою, результатом якої є допомога російській економіці продовжувати вести війну. Він наголосив, що те, що декларує сьогодні американська адміністрація, насправді не збігається з її політикою. Республіканці, як зазначив Пендзин, вже теж почали ставити Трампу відповідні запитання, що викликає в нього роздратування. А увага суспільства до цих запитань лише посилюється.
Як ситуація на Близькому Сході впливає на Україну?
У Трампа, зі слів виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, було велике бажання поставити під контроль обсяг видобутку і продажу іранської нафти. Вся вона експортується в Китай, а в США наприкінці квітня – початку травня запланований черговий раунд переговорів з Пекіном. Однак, як зауважив Пендзин, не маючи стратегії, як це все реалізувати, при цьому починати війну й просто споглядати чим це закінчиться – недоцільно.
Те, що США задекларували в якості мети абсолютно нереалістично виконати. Трамп заявив, що всі наступні лідери Ірану обиратимуться за погодженням з ним. З чого він це взяв? Після таких заяв він значно консолідує тим самим іранське суспільство. Будь-яка суверенна країна не терпітиме такого,
– переконаний Пендзин.
Підсумовуючи тему загострення на Близькому Сході, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу наголосив, що це негативно відображається на ситуації в Україні та переговорному процесі. З його слів, невтішний момент полягає у тому, що наша держава отримуватиме менше американської зброї, бо вона буде використовуватися США в Ірані.
Пендзин підкреслив, що варто розуміти, що Путін не просто так сьогодні активно розхитує ситуацію в Угорщині, прагне розвалити європейську єдність. Досі 20 пакет санкцій європейцями не ухвалений. Незрозумілою залишається ситуація і щодо виділення для України 90 мільярдів євро фіндопомоги від ЄС.
Зауважте! Політолог Володимир Фесенко прогнозує, що якщо загострення на Близькому Сході буде посилюватись, то російсько-українські переговори будуть відтерміновані або буде змінена локація для їх проведення з Абу-Дабі (ОАЕ) на одну з європейських столиць.
Росія допомагає Ірану: яка реакція США?
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Трамп обізнаний про те, що Росія тримає зв'язок з Іраном і підтримує його. Він наголосив, що Штати протидіють тому, чого не має відбуватися, й стежать за всіма процесами, беруть їх до уваги під час планування бойових дій.
В Білому домі 7 березня пройшла пресконференція за участю Трампа і його спецпосланця на Близькому Сході Віткоффа. Коментуючи ймовірну допомогу Тегерану з боку Москви, президент США заявив, що не бачить ознак цього, проте якщо росіяни дійсно це роблять, то, на думку Трампа, суттєвого результату така допомога Ірану не приносить.
Віткофф запевнив, що Сполучені Штати попередили Росію, аби вона не сприяла Ірану в ударах по американських об'єктах на Близькому Сході. Він зауважив, що має сподівання, що Москва не робить цього, однак додав, що якщо вона на такий крок все ж пішла, то це "дуже погано".