На это обратил внимание во время разговора с 24 Каналом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, что вместо этого Трамп начал снова давить на Украину, чтобы та согласилась на мирный план, который по сути является капитуляцией для нее.

Между Трампом и Путиным может быть тайный сговор

Размышляя над тем, почему Трамп ведет себя так по отношению к России, которая помогает сегодня Ирану, против которого Штаты воюют, и почему давит на Украину, которая является жертвой российской агрессии, Пендзин не исключает, что у Кремля есть компромат на американского президента. Это может быть связано с делом Эпштейна. Ведь, с его слов, с точки зрения логики объяснить ныне поведение лидера США крайне трудно.

Путин сдал Мадуро, наверняка, сдаст в полном объеме и Кубу. Формально он не вмешался в иранскую войну, хотя имеет чрезвычайно глубокие взаимоотношения с Ираном. Одновременно с этим все, что происходит сегодня в мире, идет в пользу России и ее экономики,

– считает Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что все это выглядит тайным сговором, результатом которого является помощь российской экономике продолжать вести войну. Он отметил, что то, что декларирует сегодня американская администрация, на самом деле не совпадает с ее политикой. Республиканцы, как отметил Пендзин, уже тоже начали задавать Трампу соответствующие вопросы, что вызывает у него раздражение. А внимание общества к этим вопросам только усиливается.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Украину?

У Трампа, со слов исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, было большое желание поставить под контроль объем добычи и продажи иранской нефти. Вся она экспортируется в Китай, а в США в конце апреля – начале мая запланирован очередной раунд переговоров с Пекином. Однако, как заметил Пендзин, не имея стратегии, как это все реализовать, при этом начинать войну и просто созерцать чем это закончится – нецелесообразно.

То, что США задекларировали в качестве цели абсолютно нереалистично выполнить. Трамп заявил, что все последующие лидеры Ирана будут избираться по согласованию с ним. С чего он это взял? После таких заявлений он значительно консолидирует тем самым иранское общество. Любая суверенная страна не будет терпеть такого,

– убежден Пендзин.

Подытоживая тему обострения на Ближнем Востоке, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что это негативно отражается на ситуации в Украине и переговорном процессе. По его словам, неутешительный момент заключается в том, что наше государство будет получать меньше американского оружия, потому что оно будет использоваться США в Иране.

Пендзин подчеркнул, что следует понимать, что Путин не просто так сегодня активно расшатывает ситуацию в Венгрии, стремится развалить европейское единство. До сих пор 20 пакет санкций европейцами не принят. Непонятной остается ситуация и по выделению для Украины 90 миллиардов евро финпомощи от ЕС.

Заметьте! Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что если обострение на Ближнем Востоке будет усиливаться, то российско-украинские переговоры будут отсрочены или будет изменена локация для их проведения с Абу-Даби (ОАЭ) на одну из европейских столиц.

Россия помогает Ирану: какова реакция США?