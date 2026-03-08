Так, в інтерв'ю для NBC News посол США в ООН Майк Волц зауважив, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф надіслав Росії дуже жорстке повідомлення.

Дивіться також Чи били ОАЕ по об'єкту Ірану: в Абу-Дабі відреагували на інформацію ЗМІ

Як у Трампа реагують на допомогу Росії Ірану?

"Я не сумніваюся, що Трамп відповідним чином відреагує", – сказав Волц. Він зауважив, що Росія зараз втратила свого головного постачальника дронів, якими вона тероризувала Україну щоночі. Також Москва втратила свого головного постачальника балістичних ракет.

Волц зауважив: якщо росіяни щось й надають Ірану, то ця допомога є не дуже ефективною. За його словами, американські військові нищать іранські ВПС, засоби ППО, військово‑морські сили, наземні війська та систему командування та контролю.

Тож навіть якщо вони (росіяни – 24 Канал) щось і надають, це жодним чином їм (іранцям – 24 Канал) не допомагає,

– наголосив посол США в ООН.

До слова, в інтерв'ю тому ж NBC News очільник МЗС Аббас Арагчі підтвердив, що Іран отримує допомогу від Росії, але не став уточнювати, яку саме.

Військова співпраця між Іраном і Росією – це нічого нового. Це не секрет. Вона була раніше, є зараз і буде продовжуватися в майбутньому,

– заявив іранський дипломат.

На уточнювальне запитання журналістки, чи надають росіяни іранцям розвідувальні дані, Арагхчі заявив, що Москва допомагає Ірану у багатьох різних напрямках.

Що відомо про допомогу Росії Ірану?