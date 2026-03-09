Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що, судячи з усього, Трамп не збирається жорстко діяти проти Путіна. Видно, що він не хоче йти на конфронтацію з диктатором.
Чого очікувати далі?
За словами Огризка, Трамп використовує будь-який спосіб, аби вигородити Путіна. Він дає йому можливість відчути себе сильним.
Трамп, на жаль, і надалі буде заплющувати очі на все, що робить Росія. Не хоче Трамп тиснути на Путіна,
– сказав Огризко.
При цьому вже навіть республіканців є невдоволені діями Трампа щодо Росії. Конгресмен Джо Вілсон закликав притягнути Росію до відповідальності за її допомогу Ірану.
Вікно можливостей для зовнішньополітичної активності в Трампа закривається. Ще кілька місяців. Максимум ще квітень – травень – червень. Далі США увійдуть в передвиборчу кампанію. Їм буде не до зовнішніх факторів,
– зазначив Огризко.
Росія допомагає Ірану
- Відомо, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. Зокрема йдеться про місце розташування та переміщення військ, кораблів і літаків.
- Дональд Трамп заявив, що не бачить жодних ознак, що Росія допомагає Ірану. А якщо це й відбувається, то ця допомога не матиме значного ефекту.
- При цьому нещодавно Іран знищив радар AN/TPY-2 в Йорданії вартістю в 300 мільйонів доларів. Він є частиною протиракетного комплексу THAAD.