Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що, судячи з усього, Трамп не збирається жорстко діяти проти Путіна. Видно, що він не хоче йти на конфронтацію з диктатором.

Дивіться також Чи може війна на Близькому Сході вимкнути інтернет у всьому світі

Чого очікувати далі?

За словами Огризка, Трамп використовує будь-який спосіб, аби вигородити Путіна. Він дає йому можливість відчути себе сильним.

Трамп, на жаль, і надалі буде заплющувати очі на все, що робить Росія. Не хоче Трамп тиснути на Путіна,

– сказав Огризко.

Зверніть увагу! Війна на Близькому Сході вплинула і на переговори між Україною, США і Росією. Політолог Володимир Фесенко розповів, які ризики будуть для нашої держави, якщо бойові дії там затягнуться.

При цьому вже навіть республіканців є невдоволені діями Трампа щодо Росії. Конгресмен Джо Вілсон закликав притягнути Росію до відповідальності за її допомогу Ірану.

Вікно можливостей для зовнішньополітичної активності в Трампа закривається. Ще кілька місяців. Максимум ще квітень – травень – червень. Далі США увійдуть в передвиборчу кампанію. Їм буде не до зовнішніх факторів,

– зазначив Огризко.

Росія допомагає Ірану