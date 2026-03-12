Ізраїльський журналіст Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що зараз тривають консультації в політичних колах в Ізраїлі. Приблизно до кінця березня тамтешній прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу хотів би завершити усю операцію. Далі країна може піти на дострокові вибори. Це додасть йому підтримки.

Чого очікувати далі?

За словами Шлеймовича, паралельно Трамп робить різноманітні заяви. З одного боку, він каже, що завдасть надзвичайного сильного удару по Ірану; з іншого, говорить, що там жодних проблем немає. Усі ці заяви впливають на ціни на нафту.

Я не прихильник конспірології. Але в США можуть бути люди, які тішилися, що у них президент є бізнесменом. Можливо, хтось сидить та знає інсайди. Потім купує акції чи нафту, коли ринок просідає, а потім продає,

– зазначив Шлеймович.

Трамп, можливо, хотів би пошвидше все завершити та оголосити про перемогу. Можливо, прихід Моджтаба Хаменеї, який є сином ліквідованого Алі Хаменеї, не дає йому це зробити. Це явно не той варіант, на який розраховував Трамп.

Зверніть увагу! Нещодавно Трамп заявив, що Сполучені Штати вже перемогли у конфлікті з Іраном. Це буцімто сталося ще в перші години операції.

Трамп теж хоче показати щось електорату. У США ж будуть проміжні вибори до Конгресу. Він не може просто сказати, що все набридло та забрати усі війська. Утім, ми не знаємо, що зараз стоїть на столі у радників Трампа та які там розрахунки,

– сказав Шлеймович.

У будь-якому випадку операція проти Ірану була успішною. Там вдалося знищити фактично усю важливу інфраструктуру Корпусу вартових Ісламської революції. Ймовірно, все наближається до завершення операції.

Ситуація на Близькому Сході