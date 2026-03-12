Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает информационное агентство "Синьхуа".

Что говорят в Китае о конфликте на Ближнем Востоке?

Министр отметил, что конфликт на Ближнем Востоке подрывает безопасность региона, наносит значительный ущерб экономике и местному населению.

Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию,

– подчеркнул Ван И в разговоре по телефону с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.

В то же время он отметил, что Китай и Египет поддерживают дипломатическое решение конфликта.

Министр Абидин также озвучил позицию Каира. По его словам, Египет обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к сдержанности.

Почему Китай выступает за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке?