Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает информационное агентство "Синьхуа".
Что говорят в Китае о конфликте на Ближнем Востоке?
Министр отметил, что конфликт на Ближнем Востоке подрывает безопасность региона, наносит значительный ущерб экономике и местному населению.
Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию,
– подчеркнул Ван И в разговоре по телефону с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.
В то же время он отметил, что Китай и Египет поддерживают дипломатическое решение конфликта.
Министр Абидин также озвучил позицию Каира. По его словам, Египет обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к сдержанности.
Почему Китай выступает за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке?
В первый день проведения военной операции США и Израиля против Ирана Китай заявил, что считает такие действия неприемлемыми. Тогда он осудил атаку и ликвидацию Али Хаменеи и инициировал экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Однако сейчас – заявления Пекин звучат не как дипломатическая риторика, а как четкий призыв остановить боевые действия.
Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что в случае свержения Штатами иранского режима, Пекин получит мощный удар. Поскольку в таком случае США смогут контролировать подавляющее большинство энергоресурсов в мире.
Известно, что основная часть нефтяного импорта Китая, а это более 55%, приходится на страны Ближнего Востока. В частности около 13% из них поставляет именно Иран.
Конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на экономическое положение Китая – в стране растут цены и возникают проблемы с поставками.